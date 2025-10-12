Palenciana se prepara para acoger la 6ª edición de su Festival de Arte Urbano y Creación Contemporánea

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del Palenciana Fest, iniciativa que celebra su 6ª edición los días 16, 17, 18 y 19 de octubre y que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí.

En relación con esta propuesta, la delegada de Turismo, Narci Ruiz, ha recordado que “este Festival de Arte Urbano y Creación Contemporánea nacía en el año 2019 y lo hacía vinculado a la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural”.

Ruiz ha incidido en que “como cada año, este evento visualizará a las artistas femeninas y volverá a potenciar, desde el arte, una sociedad más justa, igualitaria y con conciencia crítica, donde las personas son el centro de todas las actuaciones”.

Por su parte, el alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza, ha señalado que “se trata de una innovadora apuesta por la creatividad y tiene un carácter multidisciplinar, que convierte al municipio en una gran galería de arte, ya que las actividades se desarrollan en el centro educativo, calles, plazas y lugares emblemáticos del municipio”.

Ariza ha hecho hincapié en que “en esta ocasión, además la gastronomía se suma con tapas de la restauración social Los Apañaos y el concurso vecinal denominado de ‘Tortillas con Arte’”.

Finalmente, Rafael Navarrete y Antonio Márquez, responsable de la empresa Kapikúa, han incidido en que “disfrutar del arte es la misión del Festival de Arte Urbano y Creación Contemporánea que impulsa la consolidación de Palenciana como pueblo museo".

El programa de actividades de esta 6ª edición del Palenciana Fest dará comienzo el jueves 16 de octubre con propuestas en el centro educativo del municipio e inauguraciones de exposiciones creativas para continuar el resto de días con acciones que se repartirán en distintos espacios de la localidad.