Una víctima sufre quemaduras en las manos en Pozoblanco en el incendio de una vivienda

Dos personas han resultado afectadas este sábado por el incendio acontecido en una vivienda de la calle Obispo Pozuelo, en la localidad de Pozoblanco. El siniestro se ha originado en la campana extractora instalada en la cocina del inmueble y las primeras informaciones apuntan que una víctima ha sufrido quemaduras en las manos.

De este modo, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía detalla que, de acuerdo con los datos recibidos hasta el momento, el fuego se ha originado en torno a las 11.00 horas. Este servicio ha activado al 061, los bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil.

Sin embargo, según indica el 112, cuando los efectivos sanitarios han llegado al lugar de los hechos las dos personas afectadas ya se habían desplazado por sus propios medios a un centro de salud. Por ahora no ha trascendido más información sobre las víctimas.