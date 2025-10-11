Rute inicia tres meses de turismo navideño gracias a su red de museos

Los museos locales dedicados a productos tradicionales como el anís y los licores, los mantecados y turrones o los embutidos, abren sus puertas en este puente, cuando comienza la campaña navideña. Rute se prepara para vivir su momento de mayor intensidad turística gracias a una decena de espacios museísticos unidos a atractivos como el emblemático Belén de Chocolate, todos relacionados con su sector agroalimentario.

El Belén de Chocolate, de Galleros Artesanos es el mayor del mundo fabricado en este material, desplegando cerca de sesenta metros cuadrados de figuras, construcciones, escenas y detalles con 1.800 kilos de chocolate.

El Belén de Chocolate cumple 25 años.

Seis maestros chocolateros trabajan cada año para renovarlo completamente, como lo hacen desde que este obrador de pastelería lo inició en el año 2000, convirtiéndose en uno de los espacios que recibe cada temporada miles de visitantes. «Este año repasamos estos 25 años de historia, haciendo un recorrido desde nuestro primer belén realizado con chocolate negro, pasando luego al chocolate blanco y añadiendo color y fantasía a lo largo de este cuarto de siglo», relata el maestro chocolatero, Jorge Garrido.

Qué ver

Asimismo, otros espacios museísticos locales han comenzado su programación navideña. Entre ellos está el Museo del Turrón, que pertenece a Productos Garrido, con su pueblo de la navidad, donde el fondant sirve para edificar casas y figuras en un ambiente nevado y de estampas navideñas, uno de los atractivos que más gusta al público infantil; el Museo del Azúcar, de La Flor de Rute, edifica en azúcar grandes monumentos andaluces como la Mezquita, el Patio de los Leones o su sala de monumentos del mundo, como la catedral de San Basilio, de Moscú, que ocupa el centro de la sala de monumentos internacionales, donde también se encuentran la Opera House, de Sydney o la Basílica de San Pedro, de El Vaticano.

Una visita a una de las destilerías ruteñas.

En los alrededores del paseo del Fresno se encuentran sitios como el Museo del Anís, de las Destilerías Duende y su gran sala de alambiques, y su colección sobre la historio de este genuino producto, donde este año recibe al visitante su gran belén dedicado a la tauromaquia goyesca.

El Museo del Jamón, de Jamones Rute, expone artesas, lebrillos y otras herramientas, además de homenajear a Cervantes, que ya difundió las bondades de los jamones de Rute. También se encuentran destilerías Machaquito y su colección museográfica, que recorre la historia de esta emblemática firma que además puede recorrerse por estar catalogada de interés industrial, y la mayor sala de alambiques de la localidad. En los últimos años, las destilerías Altamirano y Raza han abierto también sus destilerías al visitante, impregnando de aromas de matalahúva el recorrido por sus instalaciones.

Entre octubre y enero, Rute recibe aproximadamente 100.000 visitantes, cifra que le ha valido la denominación Pueblo de la Navidad y el reconocimiento como el primer Municipio Turístico de Andalucía en la provincia de Córdoba.

Durante más de 30 años, Rute ha impulsado un turismo singular en Andalucía, basado en la interrelación de productos tradicionales con sus museos temáticos. El esfuerzo constante del sector ha logrado que la localidad se constituya como referente del turismo navideño. «Este año celebramos el trigésimo aniversario de la inauguración del Monumento al Anís, al que queremos añadir un conjunto escultórico que también reconozca la labor de nuestros obradores de mantecados», indica el alcalde, David Ruiz.