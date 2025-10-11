PSOE e IU de Peñarroya-Pueblonuevo solicitan un pleno extraordinario para exigir la liberación de Javier Marañón

Las formaciones políticas PSOE e Izquierda Unida de Peñarroya-Pueblonuevo solicitaron formalmente la convocatoria de un Pleno Extraordinario con el objetivo de debatir una moción conjunta que será elevada a declaración institucional del Ayuntamiento. A través de esta iniciativa, se pretende exigir la intervención de todas las administraciones públicas competentes (consistorio, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea) para lograr la liberación de los ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, y de manera especial, del peñarriblense Javier Marañón Montero.

Ambos partidos destacaron que “el Parlamento Europeo ha denunciado recientemente la grave situación que atraviesan varios ciudadanos españoles encarcelados en el país africano, entre ellos Javier Marañón, quien permanece detenido bajo acusaciones infundadas y recluido en condiciones inhumanas”.

Asimismo, recordaron que “según informaciones difundidas por medios de comunicación, la prisión de Playa Negra, donde se encuentran los detenidos, ha sido calificada por la Unión Europea como un centro infrahumanamente insalubre, en el que se violan de manera sistemática los derechos humanos, y donde los reclusos permanecen incomunicados, sin acceso a asistencia letrada ni médica adecuada, y algunos de ellos, en huelga de hambre, se encuentran en estado de extrema debilidad”.

Desde ambas formaciones se señaló que “esta dramática situación ha generado una profunda preocupación en Peñarroya-Pueblonuevo, municipio natal de Javier Marañón, y en toda la sociedad cordobesa, que reclama la actuación inmediata de las instituciones para garantizar su integridad física y conseguir su liberación”.

El PSOE e IU de Peñarroya-Pueblonuevo han subrayado que “el Ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía tiene la responsabilidad de expresar su solidaridad con Javier Marañón y su familia, así como de exigir a las instituciones competentes que actúen con urgencia y determinación ante una situación inaceptable e injusta”.

Ambos partidos explicaron que “la moción contempla, entre otros acuerdos, manifestar el apoyo y solidaridad con los ciudadanos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial, y en especial con Javier Marañón Montero, instar a todas las administraciones a intervenir diplomática y políticamente para lograr su liberación inmediata, trasladar el acuerdo a los organismos nacionales y europeos competentes y mantener informado al municipio sobre cualquier avance en la situación”.

Desde el PSOE e Izquierda Unida se expresó el deseo de que “la propuesta cuente con el respaldo unánime de la corporación municipal, para que el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo se sume a las voces que reclaman justicia, humanidad y libertad para Javier Marañón y el resto de ciudadanos españoles injustamente encarcelados”.