Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota

Un trabajador ha sido trasladado este sábado en helicóptero al hospital Reina Sofía de Córdoba, después de sufrir quemaduras en el incendio originado en una nave en el municipio de La Carlota. Según apuntan las fuentes consultadas, el edificio pertenece a una empresa del aceite y se localiza en la carretera del Garabato.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía señala que el fuego se ha detectado sobre las 13.45 horas y los altertantes informaban de la existencia de trabajadores heridos en este supuesto accidente laboral.

Otras fuentes de toda solvencia indican que un profesional ha resultado herido y ha sido trasladado por sus compañeros al servicio de urgencias de un centro sanitario, pero finalmente un helicóptero lo ha trasladado al hospital de la capital.

Las mismas fuentes afirman que, según explicaban testigos de lo ocurrido, el fuego se habría originado en la explosión registrada en un cuadro eléctrico. La víctima habría sufrido quemaduras como consecuencia del incidente.