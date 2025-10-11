Detenida como presunta autora de tres delitos con escalo en Palma del Río

La Guardia Civil detuvo en Palma del Río a una persona como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas e investiga a otra como presunta autora de dos delitos de estafa. La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de tres denuncias presentadas en el Puesto Principal de Palma del Río, de que se habían producido tres robos en viviendas de la localidad aprovechando los presuntos autores que los moradores dormían en su interior para sustraer dinero, tarjetas bancarias y enseres de poco peso fáciles de transportar.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó a los lugares donde se habían cometido los robos y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los mismos, así como la identificación, localización y detención de los presuntos autores. La inspección ocular practicada en las viviendas donde se habían cometido los robos permitió averiguar que los tres robos habían sido cometidos con un modus operandi muy similar y que los presuntos autores habían aprovechado que los moradores dormían en su interior para escalar la fachada y acceder a los mismos por una de las ventanas que se encontraban abiertas.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que una de las tarjetas bancarias sustraídas en uno de los robos había sido utilizada en distintos establecimientos de la localidad, provocando cuantiosos cargos bancarios a su titular. El desarrollo de la investigación permitió identificar a la presunta autora, que resultó ser una mujer, de 30 años de edad, conocida por sus amplios antecedentes delictivos, vecina de la localidad.

Tras obtener indicios suficientes der su participación en los robos denunciados se procedió a su detención como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en viviendas habitadas, así como de dos delitos de estafa por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas. Asimismo, los investigadores obtuvieron indicios suficientes, que permitieron determinar que en el empleo indebido de las tarjetas bancarias había participado otra persona, un varón, de 39 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales que ha sido investigado como presunto autor de dos delitos de estafa. Detenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.