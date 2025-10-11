Baena da inicio al Año Cofrade 2026 con un emotivo acto en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

Baena ha dadocomienzo oficialmente al Año Cofrade 2026 con un emotivo acto celebrado en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se han dado cita autoridades, cofrades y representantes de las distintas hermandades.

El acto ha estado presidido por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Baena y ha contado con la participación del Ayuntamiento. En su intervención, el presidente de la Agrupación ha destacado que este nuevo curso cofrade llega “bajo la luz de la Palabra de Dios, que nos invita a que nuestra vida sea testimonio”.

Ha subrayado también el carácter histórico de este año, tras la declaración de la Semana Santa de Baena como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y ha recordado la responsabilidad que ello implica: “Ese reconocimiento nos abre un gran escaparate al mundo, pero no olvidemos que un escaparate no sirve de nada si no muestra lo que verdaderamente hay en su interior. Debemos mantenernos fieles a nuestras raíces, sin pervertir ni alterar lo que nos hace únicos. Las costumbres heredadas de nuestros mayores son un don que debemos cuidar, proteger y transmitir con respeto”, ha recordado, concluyendo con un mensaje de unidad y compromiso: “Hagamos que, al mirar, no solo vean tambores, pasos e imágenes, sino que descubran un pueblo que vive su fe con profundidad y con alegría”.

Durante el acto se ha dado a conocer el programa de actividades que la agrupación desarrollará a lo largo del nuevo curso, centrado en la formación, la participación y la conservación de las tradiciones.

Entre las iniciativas destacan las actividades navideñas -con el tradicional Belén visitable y talleres infantiles-, la 33ª edición del Certamen de Fotografía Arco Oscuro, la nueva edición de la Revista Cabildo, el Taller de Redoble, el Taller de Saetas, la Exposición Fotográfica y el Concurso de Redacción Infantil.

Uno de los momentos más esperados del acto fue la presentación del pregonero de la Semana Santa de Baena 2026, honor que este año recaerá en José Rafael Ruíz Arrebola, catedrático de la Universidad de Córdoba. En palabras de la vicepresidenta de la Agrupación, su elección “no es casual, sino fruto del sentimiento y la vivencia. En José Rafael se reúnen dos virtudes que pocas veces coinciden con tanta fuerza: el rigor y el conocimiento de un gran profesional, y la emoción de quien ha vivido la Semana Santa desde pequeño, de quien la ha aprendido en casa, entre el sonido de los tambores y el ejemplo de su familia”.

El nuevo pregonero ha sido descrito como “un baenense de corazón, profundamente vinculado a nuestras cofradías desde la cuna”, recordando además la figura de su padre, “muy querido y comprometido con la Semana Santa, que le enseñó que servir a nuestras cofradías es también servir a Baena y a su gente”.

Como colofón al acto, y en conmemoración de la inscripción de las “tamboradas, rituales de toques de tambor” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de las cuales forma parte Baena, las calles de Baena se han llenado del inconfundible toque de tambor, símbolo sonoro que identifica al pueblo y sus tradiciones.