Adamuz retorna a su pasado remoto

La plaza de la Constitución y la calle Mesones, de Adamuz, acoge hoy la undécima edición del Camino Real de la Plata, en el que todo el pueblo, tanto vecinos como empresarios y colectivos se han unido, de la mano del Ayuntamiento, para recrear una de sus épocas más gloriosas.

Desde un mercado de la artesanía, pasando por la gastronomía, música, desfiles, pasacalles, exposiciones, cetrería, trovadores juglares, mesones y tabernas, los adamuceños protagonizaban uno de los momentos en los que este pueblo era un auténtico cruce de caminos.

Participantes en Camino Real de la Plata, en Adamuz. / CASAVI

El Camino Real de La Plata es una importante ruta que discurre históricamente como una columna vertebral de toda Andalucía y es un punto estratégico a nivel andaluz como zona de paso entre Castilla y el Valle del Guadalquivir, siendo Adamuz zona de posada en el siglo del auge del camino.

El Camino Real de La Plata se originó durante la época romana como un camino que conectaba la costa mediterránea con las zonas de explotación minera de Sierra Morena. Posteriormente, durante la Edad Media, se convirtió en una ruta comercial que unía Andalucía con la meseta castellana, hasta la apertura a finales del siglo XVIII, del camino diseñado por Lemaur atravesando Sierra Morena por Despeñaperros.

El Camino Real de la Plata alcanzó su esplendor a partir de 1394, cuando Enrique III concedió a la ciudad de Córdoba un privilegio “para que puedan poner, y pongan en los dichos caminos (uno por Adamuz y el otro por el Villar) los dichos doce venteros; e que sean francos para siempre de monedas, y de almoxarifados, y de todos los otros pechos, y tributos…”. Por este hecho, también se le conoció como el Camino de las Ventas.