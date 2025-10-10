La Subdelegación dice que el problema para la electrificación en el norte es su "gran riqueza ecológica y ambiental"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha hablado este viernes sobre la exclusión de la zona norte de la provincia dentro de la planificación eléctrica presentada ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica hasta 2030, para la que se ha abierto un plazo de presentación de alegaciones. Según López, "el problema principal de la zona norte es que cuenta con una gran riqueza ecológica y ambiental para cualquier infraestructura que pueda crearse en los próximos años", aunque no ha cerrado la puerta a que pueda incluirse en la planificación en este periodo de audicencia pública. A esos valores ambientales que podrían frenar ciertos proyectos también ha hecho alusión hoy el delegado de la Junta, Adolfo Molina, asegurando que la propuesta presentada por Córdoba contaba con todos los parabienes ambientales y técnicos que se requerían. Preguntada por esto, López ha dicho que entiende que "se necesitará un informe más amplio y contundente".

La subdelegada entiende que lo presentado ayer "es una primera propuesta", que no es "definitiva" y ha asegurado que tanto desde el ministerio como desde la Subdelegación se trabajará para que las peticiones de Córdoba puedan incluirse. También ha recordado López que existe una comisión de trabajo formada por ministerio y Junta donde se pueden alcanzar acuerdos en este sentido "después de estudiar todos los requerimientos ambientales, sociales y económicos".

La subdelegada ha insistido en que la propuesta no está cerrada y ha aseverado que el Gobierno escuchará a todas las comunidades autónomas para obtener, ya sí, la planificación definitiva. Ahora, ha recordado, "el primer paso deben darlo las comunidades autónomas" y ha mostrado su convencimiento en que habrá "un entendimiento entre ambas administraciones" y el proyecto para el norte de Córdoba salga adelante.