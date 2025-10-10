El PP critica el nuevo retraso del Gobierno a las obras para evitar las inundaciones del río Zagrilla

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez y Montero aplaza una vez más las obras ante el riesgo de inundaciones del río Zagrilla en Priego de Córdoba". Casanueva ha recordado cómo hace 16 años que el PSOE prometió intervenir en este río para prevenir posibles inundaciones “y todavía no han hecho absolutamente nada”, y ha lamentado la complicidad del PSOE de Priego de Córdoba que es incapaz de reivindicar esta necesidad de los vecinos.

En la fiscalización que los senadores del Partido Popular de Córdoba están haciendo al Gobierno, acaban de recibir una respuesta parlamentaria “desoladora” para los intereses de los vecinos que viven o tienen propiedades en torno al río Zagrilla, ha comentado Casanueva, recordando que en mayo de este año el Gobierno estimaba que sería posible licitar las obras de actuación a lo largo del presente año.

“Hace unos días hemos recibido una respuesta del Gobierno del PSOE en donde vuelve a tomar el pelo a los prieguenses. Dicen que hay un cambio de tarifas y necesitan una actualización del presupuesto (2,9 millones de euros para su adaptación a las tarifas vigentes de Tragsa). Por lo que pospone la obra a 2026”, ha lamentado la senadora, que considera este giro como “una nueva excusa para no hacer nada y que deja a los vecinos desprotegidos ante las futuras lluvias e inundaciones”, indica la senadora.

Desde hace tres años

La actualización del proyecto se contrató de nuevo en 2020, debían haber estado ejecutadas las obras entre 2022-2023. En las respuestas parlamentarias "a los senadores del PP nos dicen desde hace 3 años que el proyecto está redactado, pero la realidad es que las obras no empiezan, no se ha hecho nada y los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones año tras año", ha relatado la senadora quien considera que la inacción del Gobierno es un "abandono directo a los vecinos de Priego de Córdoba y de la aldea de Zagrilla, que pone en riesgo el equilibrio ambiental del Río y la seguridad de muchas familias".

“Dónde está el compromiso con el desarrollo en nuestro pueblo, con el patrimonio natural, con la lucha contra la despoblación por parte del PSOE”, se ha preguntado la senadora y añade, “el PSOE no puede hablar de reto demográfico en los discursos y luego negar inversiones esenciales a los municipios que luchan cada día por fijar población, crear empleo y proteger su entorno como es el caso de Priego”, ha reclamado.

Según Casanueva este no es un caso aislado, sigue el patrón y la forma de gobernar del PSOE que ha abandonado a la provincia de Córdoba, mientras anda de escándalo tras escándalo y haciendo concesiones de todo tipo, incluidas las inversiones, a sus socios para seguir en la Moncloa. “Los prieguenses merecemos respeto, el mismo compromiso y las mismas inversiones que cualquier otro territorio de España”, ha exigido.

Frente a este abandono, "solo el PP de Priego y de Andalucía están centrados en las necesidades inmediatas de los prieguenses", ha indicado Casanueva. “La Variante de las Angosturas es una realidad gracias al Gobierno de Juanma Moreno, y el Gobierno local de Juan Ramón Valdivia ha conseguido 10,5 millones de euros de Fondos Europeos para seguir mejorando el día a día de nuestros vecinos”, ha recordado Casanueva.