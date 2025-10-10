El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre

Las obras del parque comercial de Palma del Río Palma Plaza avanzan a buen ritmo y, «si no surge ningún imprevisto», esperan que esté abierto en su totalidad para el puente de diciembre. Así lo confirman desde Gestión y Desarrollo Deal, la gestora que se encarga de la coordinación de las obras, así como de la instalación de grandes operadores internacionales en este espacio. David González, responsable de Deal, indica que las obras «no avanzan todo lo rápido que nos gustaría» pero que esperan tener todo listo para que la apertura de todos los operadores confirmados se realice antes del puente de diciembre.

Más de medio centenar de personas trabajan a diario en el solar de la avenida de La Paz, de las que una veintena son trabajadores de la propia ciudad y las empresas contratadas son de Palma del Río, Hornachuelos y La Campana, fundamentalmente. El paisaje de esta zona de Palma del Río cambia cada semana con la construcción de los edificios que albergarán operadores internacionales tan relevantes como el gigante americano Burger King, la cadena de supermercados alemana Aldi, la firma polaca de moda y hogar Pepco y Action, que llega con productos de todo tipo, muchos de ellos a menos de un euro. Desde Deal aún no confirman cuál será el quinto operador que ocupe uno de los espacios.

Burger King es el que más rápido está actuando. El módulo de su restaurante llegó a Palma del Río ya prefabricado y se colocó con una gran grúa. Se trabaja ahora en su acondicionamiento exterior y la urbanización de la zona de aparcamientos. Según los propios trabajadores y la gestora, será el primero en abrir sus puertas, aunque todavía no tienen una fecha definitiva. Todo apunta a que podría estar en funcionamiento a finales del mes de noviembre. Dará trabajo a unas 60 personas, que ya han sido contratadas y están recibiendo formación en el restaurante de Écija perteneciente a la cadena americana.

Trabajos que se llevan a cabo en la zona de aparcamientos. / J. Muñoz

La inauguración será individual de cada operador, «no habrá una inauguración del parque comercial» en su conjunto, según explica David González.

El segundo de los operadores en abrir será Aldi, que tampoco tiene una fecha de inauguración todavía. Los trabajos de su edificio están muy avanzados y también se prevé que comience a funcionar a primeros de diciembre. Las obras de este edificio han sido las que más tiempo han llevado a la constructora por la complejidad del espacio, que alberga multitud de elementos para cumplir con la normativa y adaptarse a los estándares de la cadena alemana.

Impacto en la ciudad

Desde el anuncio de su construcción, la ciudad vive pendiente de estas obras y los vecinos comentan cuál será su impacto en la ciudad. El parque comercial pretende convertirse en un centro económico de compras y restauración importante en Palma del Río. Comerciantes y empresarios locales viven también preocupados por la llegada de estos gigantes internacionales. Muchos de estos comerciantes observan cómo pueden dañar su capacidad de hacer negocio en la campaña navideña, la más importante del año, en una población cada vez menos acostumbrada a la tienda de barrio.

Palma Plaza ocupa un solar de 10.000 metros cuadrados que contará con 4.200 metros cuadrados de zona comercial, más de 100 plazas de aparcamiento y zonas verdes. Se invierten en esta zona 4 millones de euros para crear un espacio comercial nuevo en una ciudad emergente. Está previsto que se creen más de 100 nuevos puestos de trabajo directos.