Licitada la dotación de personal para el albergue de temporeros de Lucena

El área municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena prosigue arbitrando trámites conducentes a la apertura estable y reglada del centro de pernocta para temporeros en este próximo invierno.

Después de emplear la figura del contrato menor en 2024, en este curso una licitación pública aportará el personal necesario para atender y supervisar este servicio cuya finalidad principal radica en brindar alojamiento transitorio a quienes se desplazan hasta el municipio por la campaña de la aceituna. La motivación se sustenta en prestar protección en supuestos de riesgo por olas de frío y, en la práctica, impedir que estas personas, fundamentalmente migrantes, duerman a la intemperie en diferentes puntos del exterior del primer anillo del casco urbano.

El Consistorio ha publicado el expediente, con un montante de 50.923 euros, IVA incluido, con un período de ejecución de naturaleza orientativa entre el 15 de noviembre de este año y el 15 de marzo de 2026. La recepción de propuestas finaliza el 24 de octubre.

Antes del puente de diciembre

La concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, precisa que "nuestra intención" es reanudar esta cobertura "un poquito antes del puente de diciembre", en el módulo Mayo del complejo formativo de Los Santos, tal y como aprobó en julio el Pleno al ratificar el reglamento de funcionamiento.

La edil popular precisa que "la gestión sigue siendo municipal". Personal de este departamento registra a los usuarios en el Centro de Atención Básica al Inmigrante, ubicado en los bajos de la Plaza de Toros. Desde este emplazamiento se realiza el transporte hasta las instalaciones municipales de Los Santos.

Una veintena de plazas

El coste del servicio queda fijado en 353,66 euros por día, contemplándose la oferta de 20 plazas. La empresa concesionaria ha de aportar personal de limpieza, conductor, repartidor y portería y conserje nocturno.

Esta prestación se constituye como recurso municipal dentro de la red de Servicios Sociales y del área de prevención y reinserción social. Las dependencias se dotan de recepción, salón de usos múltiples, cuarto de aseo con ducha, estancia para limpieza y sala de descanso para ordenanza, aparte de dormitorios.

El servicio de pernocta operará todos los días de la semana, festivos incluidos, de 20.00 a 8.00 horas. La empresa adjudicataria dispondrá de una persona profesional encargada y responsable de la supervisión del servicio, en coordinación permanente con la trabajadora social responsable del programa.