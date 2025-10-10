Libertad provisional para los siete detenidos en Baena por contrabando de droga

Las siete personas detenidas por la Guardia Civil en Baena durante la operación contra el narcotráfico desarrollada en los últimos días han quedado en libertad provisional y están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos contra la salud pública (cultivo de droga) y de contrabando.

Así lo ha detallado a este periódico el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), precisando que estos individuos pasaron a disposición judicial el pasado 1 de octubre, un día después del inicio de la macrooperación en esa localidad.

La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Baena acordó su puesta en libertad provisional, aunque les impuso la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 de cada mes. De su parte, la Fiscalía no solicitó ninguna otra medida distinta a la acordada para los detenidos.

Como se recordará, el pasado 30 de septiembre unos 60 agentes se desplegaron en el barrio de San Pedro y en las calles de alrededor, efectuando siete registros. En un primer momento fueron detenidas seis personas y más tarde se conoció el arresto de un séptimo individuo.

Los efectivos que intervinieron en la actuación se incautaron de sustancias estupefacientes, pero por el momento no han trascendido las cantidades o la tipología de la droga. Se trata de una labor enmarcada en la actividad de la Guardia Civil para prevenir la entrada de droga en las fiestas de los pueblos cordobeses.