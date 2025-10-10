Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

El Infoca actúa contra un incendio forestal en Hinojosa del Duque

El fuego se ha iniciado en una zona de pasto bajo y matorral lejana al entorno urbano

Efectivos del Infoca en una imagen de archivo.

Efectivos del Infoca en una imagen de archivo. / A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este viernes, 10 de octubre, en un paraje del término municipal de Hinojosa del Duque.

Según fuentes del dispositivo, el fuego se ha originado alrededor de las 18.30 horas en una zona de pasto bajo y matorral, alejada del casco urbano y sin una gran carga de combustible que favorezca su propagación.

En el operativo participan un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un camión autobomba. Además, se ha movilizado un helicóptero ligero, que ha regresado a su base tras una rápida intervención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents