El Infoca actúa contra un incendio forestal en Hinojosa del Duque

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este viernes, 10 de octubre, en un paraje del término municipal de Hinojosa del Duque.

Según fuentes del dispositivo, el fuego se ha originado alrededor de las 18.30 horas en una zona de pasto bajo y matorral, alejada del casco urbano y sin una gran carga de combustible que favorezca su propagación.

En el operativo participan un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un camión autobomba. Además, se ha movilizado un helicóptero ligero, que ha regresado a su base tras una rápida intervención.