Hinojosa del Duque renueva su apuesta turística presentando las nuevas 'Experiencias Hinojoseñas'

Un año más, con la llegada del otoño, el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque renueva su apuesta por el turismo con la presentación de las Experiencias Hinojoseñas, una serie de propuestas pensadas para los visitantes que combinarán propuestas semanales con iniciativas extraordinarias para fechas destacadas.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha señalado que “un año más seguimos apostando por el turismo y la atracción de visitas a nuestra localidad, donde pueden disfrutar, cada semana, de nuestro extraordinario patrimonio, nuestra gastronomía y nuestra gente”. En este sentido, el primer edil hinojoseño ha explicado que “seguiremos trabajando en esta dirección, con propuestas atractivas diseñadas a medida del turista que viene a Hinojosa del Duque”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Agustín Romera, ha comentado que “lanzamos las Experiencias Hinojoseñas, un concepto novedoso y renovado de nuestras tradicionales y asentadas rutas que buscan ofrecer a las personas que nos visitan una experiencia integral, para disfrutar al máximo de todo lo que Hinojosa del Duque puede ofrecer, desde el punto de vista patrimonial y gastronómico”.

Romera ha resaltado que “junto con las Experiencias de sábados y domingo tendremos otras puntuales, para fechas concretas, buscando satisfacer un poco la demanda que hacen los visitantes que llegan a nuestro pueblo”.

Las Experiencias Hinojoseñas llegan con una primera tanda de cuatro propuestas:

Piedra y Alma : Tendrá lugar todos os sábados de 11:00 a 14:00 horas y se visitará el Pilar de los Llanos, el Convento PP. Carmelitas, la Ermita Virgen del Castillo, la Catedral de la Sierra y el Museo Etnológico.

Del Medievo al Barroco : Será todos los domingos de 11:00 a 14:00 horas, visitando la Ermita de Santa Ana, la Catedral de la Sierra, la Ermita Virgen del Castillo, la Ermita de San Isidro y el Museo Etnológico.

Senderos con Historia - Cerro Cohete : Será el próximo lunes 13 de octubre a partir de las 9:30 horas con una ruta interpretada por las trincheras.

Las huellas ocultas de Hinojosa del Duque: Tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre a las 20:30 horas, con historias de miedo en una visita guiada por la Plaza Duque de Béjar, la Ermita de Santa Ana, la Catedral de la Sierra y el Museo Etnológico.

Para participar en las Experiencias Hinojoseñas es necesario inscribirse llamando al teléfono 605 045 922 y hacerlo 48 horas antes del inicio. Además, todas cuenta con una degustación de productos típicos al finalizar la ruta.