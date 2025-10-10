Fuente Carreteros alega contra el proyecto de una macroplanta de biogás

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha presentado alegaciones en el periodo de información pública del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI) relativo al expediente del Proyecto Planta Biogás/Biometano en La Dehesilla, del término municipal de Écija (Sevilla), cuyo promotor es AGR Biogás, SA.

La ubicación proyectada se encuentra a escasos tres kilómetros del núcleo urbano de Fuente Carreteros y uno de los impactos más graves de este tipo de actividad, según el Consistorio, sería el ambiental, ya que existe un alto riesgo de contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos por lixiviados. Además, cabe resaltar que las instalaciones -de 10,5 hectáreas- estarían situadas junto a un arroyo y a escasos 500 metros del río Genil.

En el informe de alegaciones se afirma que el análisis técnico y ambiental realizado sobre el proyecto "revela carencias significativas que justifican la oposición al mismo o la exigencia de medidas correctoras estrictas".

Se detallan en el documento una decena de argumentaciones. Entre ellas, las molestias por olores y calidad del aire, que el promotor califica como poco probables, ya que la velocidad del viento en la zona rara vez alcanza los 5 km/hora. Sin embargo, Fuente Carreteros pide un estudio de modelización de dispersión de olores con análisis real sobre la direccionalidad y parametrización histórica de vientos dominantes. Solicitan un cambio en la ubicación del proyecto o, en su defecto, la paralización del mismo por riesgo a la salud pública y bienestar vecinal.

Riesgos

Otras alegaciones alertan de riesgos tecnológicos al constatar que el Estudio de Impacto Ambiental aportado por el promotor presenta ausencia de detalles sobre detección de fugas, planes de emergencia, un Plan de Prevención de Incendios o Plan de Emergencias. Asimismo, precisa la posibilidad de riesgos naturales como deslizamientos de tierra, hundimientos, colapsos que pongan en peligro la integridad de las estructuras con el consiguiente riesgo de contaminación o afectación a tuberías, fosas o acuíferos que puedan quedar al descubierto; asimismo, la construcción puede agravar la erosión existente, compactando el suelo y alterando escorrentías, con la mayor probabilidad de que los materiales o residuos se desplacen hacia los cauces adyacentes a la actuación.

El informe también habla de sinergias con otros proyectos y precisa que es metodológicamente imposible asegurar la viabilidad ambiental de la instalación si no se analiza el efecto combinado, acumulativo y sinérgico que los diferentes proyectos paralelos van a tener en el territorio. En este sentido, se tiene constancia de la existencia de otras actuaciones vinculadas a energías renovables y otras infraestructuras como subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión, etcétera, en un radio de 5 km.

Otra alegación se refiere al impacto en el paisaje y ordenación del territorio, pues no se incluye un Estudio de Cuencas Visuales, y no se ha realizado un estudio metodológico de selección de alternativas catastrales. Según el Reglamento de la Lista (Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía), las infraestructuras de energías renovables implantadas a menos de 3 kilómetros del sistema de asentamientos requieren de una evaluación específica. El borde urbano de Fuente Carreteros está a 2,9; el núcleo secundario Casas de Huertas La Granja (Palma del Río), a 1,8; y el diseminado Malpica (Palma del Río), a 2,9 km.

Aves amenazadas

Fuente Carreteros, igualmente, apunta afección a aves amenazadas y resto de fauna, al dominio público pecuario y probabilidad real de aparición de plagas. Por todo ello, solicita la denegación de Autorización Ambiental Integrada (AAI) en tanto el proyecto no se ubique en otro emplazamiento alternativo sin los impactos contemplados.

Por otro lado, los grupos municipales de IU y PSOE aprobaron recientemente una moción conjunta de rechazo rotundo a la instalación de la macroplanta de biogás. En la misma, ratificaron las alegaciones presentadas e instaron a la Consejería Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a que desestime la autorización del proyecto en su actual ubicación, por considerarlo perjudicial para el interés general del municipio; al Ayuntamiento de Écija a que desestime la declaración de este proyecto como bien público o social, y a la empresa promotora a que desestime este proyecto en busca de otras ubicaciones más idóneas donde no afecte a ningún núcleo de población.