Finaliza la mejora de la red de saneamiento de la calle Rey Melchor de Cabra

A un total de 129.820,02 euros ha ascendido la inversión que el Ayuntamiento de Cabra ha acometido en las obras de mejora de la red de saneamiento en la calle Rey Melchor del barrio de Belén, a través del PFEA, de los que 54.344,44 euros han sido en concepto de mano de obra, generando un total de 318 jornales.

El proyecto, según ha señalado el alcalde, Fernando Priego, ha permitido renovar y redimensionar la canalización de saneamiento que recoge las aguas pluviales procedentes del polígono Atalaya, evitando así los problemas de evacuación que se venían produciendo en la zona.

Con esta actuación se ha dado una respuesta definitiva a una vieja demanda vecinal para solucionar los problemas que durante años venían afectando a propiedades colindantes a consecuencia de una red de evacuación insuficiente.

Nueva canalización

Los trabajos han consistido en la creación de una canalización con las dimensiones y características técnicas necesarias para garantizar la correcta evacuación del caudal procedente del mencionado polígono industrial, desde su desembocadura próxima al centro cívico de Belén hasta el pozo de registro ubicado en la intersección con la carretera CO-6211.

Hasta ahora, las aguas pluviales del polígono industrial Atalaya evacuaban por una tubería de propiedad privada, con diámetro insuficiente para el caudal que recibía, lo que ocasionaba incidencias reiteradas en la zona y para lo que se ha ejecutado una nueva canalización de saneamiento que reconduce estas aguas a través de la calle Rey Melchor hasta su acometida con la red de la estación de autobuses, recientemente reformada y preparada para esta conexión, añadía el regidor.