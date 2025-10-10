Detenido un joven en Pozoblanco por portar bolsitas de MDMA dispuestas para su venta en la feria

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un joven de 18 años que portaba varias "bolsitas" de MDMA dispuestas para su venta en las inmediaciones de la feria del municipio. Este hombre está acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Según ha detallado este cuerpo de seguridad, durante un servicio de vigilancia realizado en el interior del recinto ferial, con motivo de las fiestas patronales de Pozoblanco, los agentes de la Guardia Civil observaron a un joven que "mostraba actitud esquiva ante la presencia de los agentes", señala la nota.

Es por ello que los guardias civiles, identificaron al sospechoso y comprobaron que esta persona portaba "varias bolsitas" que, según el mismo, se trataba de MDMA. Según detalla la Guardia Civil, "por el lugar donde se hallaba el individuo, por encontrarse la sustancia perfectamente dosificada para su venta, así como por la cantidad de droga aprehendida", los agentes tuvieron suficientes indicios para detener al individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Detenido y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Más de una veintena de denuncias en la feria

La Guardia Civil ha informado, asimismo, que además de esta detención, durante el trascurso de la Feria de Pozoblanco, los agentes formularon un total de 23 denuncias por tenencia y consumo de drogas en la vía pública, así como otras 2 denuncias por tenencia de armas blancas.