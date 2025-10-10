El centro histórico de Lucena se transforma en un mercado medieval

La nueva edición del Mercado Medieval de Lucena se entronca en la programación otoñal El zoco de Boabdil. Hasta el próximo lunes, decenas de puestos y expositores se distribuyen en el entorno del Paseo del Coso, Castillo del Moral, Plaza de San Miguel y Plaza de Archidona.

La tradición, con gastronomía y oficios, y la artesanía conviven en esta recreación de época, junto a exhibiciones de cetrería, talleres y entretenimiento.