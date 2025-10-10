Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visto y oído

El centro histórico de Lucena se transforma en un mercado medieval

Vecinos y visitantes recorren el mercado medieval de Lucena.

Vecinos y visitantes recorren el mercado medieval de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La nueva edición del Mercado Medieval de Lucena se entronca en la programación otoñal El zoco de Boabdil. Hasta el próximo lunes, decenas de puestos y expositores se distribuyen en el entorno del Paseo del Coso, Castillo del Moral, Plaza de San Miguel y Plaza de Archidona.

La tradición, con gastronomía y oficios, y la artesanía conviven en esta recreación de época, junto a exhibiciones de cetrería, talleres y entretenimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents