Visto y oído
El centro histórico de Lucena se transforma en un mercado medieval
La nueva edición del Mercado Medieval de Lucena se entronca en la programación otoñal El zoco de Boabdil. Hasta el próximo lunes, decenas de puestos y expositores se distribuyen en el entorno del Paseo del Coso, Castillo del Moral, Plaza de San Miguel y Plaza de Archidona.
La tradición, con gastronomía y oficios, y la artesanía conviven en esta recreación de época, junto a exhibiciones de cetrería, talleres y entretenimiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- La Junta de Andalucía asume la tutela de la niña agredida sexualmente en Lucena y de sus dos hermanos menores
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030