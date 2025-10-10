El Ayuntamiento afianza a Puente Genil como sede de la DGT modernizando el aula de exámenes teóricos

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado el expediente de contratación para la creación de un aula informatizada destinada a la realización de los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), con una inversión municipal superior a 45.000 euros (IVA incluido). Con esta actuación, el municipio garantiza la continuidad de Puente Genil como sede oficial de las pruebas de la DGT, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal con la prestación de servicios públicos de calidad y la atención a la ciudadanía.

La licitación contempla un contrato mixto de suministro y obra que incluye la adquisición de equipamiento informático (ordenadores táctiles, sistemas de gestión y red, cableado y mobiliarioespecializado), además de la instalación eléctrica necesaria para renovar el aula. Este proyecto responde a la obligación impuesta por la DGT a los ayuntamientos de adaptar sus instalaciones al nuevo formato de exámenes teóricos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, incorporando importantes novedades tecnológicas como la proyección de vídeos durante las pruebas.

Con esta inversión, Puente Genil consolida su posición como centro de referencia para la realización de los exámenes de conducir en la comarca del centro de Andalucía y la zona sur de Córdoba, donde acuden numerosos aspirantes de municipios vecinos.. La medida refuerza el papel estratégico del municipio como punto neurálgico en materia de formación, servicios administrativos y oportunidades de desarrollo.

Proyecto en licitación

El concejal delegado de Presidencia, Desarrollo Económico, Empleo, Patrimonio y Cementerio, Javier Villafranca, ha destacado que esta inversión “responde al compromiso del Ayuntamiento con la modernización de los servicios públicos y con la voluntad de mantener en Puente Genil un recurso muy demandado por la ciudadanía, que evita desplazamientos y genera actividad económica y de servicios en nuestro entorno”.

Villafranca ha subrayado además que “la continuidad de los exámenes de la DGT en Puente Genil es fruto del esfuerzo y la responsabilidad del Gobierno municipal, que asume un coste impuesto por la Dirección General de Tráfico para garantizar que nuestra localidad siga siendo un punto clave en el mapa provincial de la formación vial”.

La licitación ya ha sido publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Puente Genil, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas interesadas podrán consultar los pliegos técnicos y administrativos y presentar sus ofertas para la ejecución del proyecto. Se espera que esté adjudicado y ejecutado durante el último trimestre del presente año.