Ars Olea hace de Castro del Río un referente de la creación artesanal

La inauguración, este viernes, de la 18.ª edición de Ars Olea ha dado paso a tres días en los que la artesanía, la gastronomía, la música, el teatro y un sinfín de experiencias harán de Castro del Río un referente de la creación artesanal. Y todo ello en un barrio, el de La Villa, lleno de rincones que enamoran y donde, como novedad, la Plaza Carlos Castilla del Pino alberga la zona gastronómica.

En la inauguración, junto al alcalde, Julio Criado, estuvo el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien calificó esta feria de artesanía como una cita «que ya forma parte de la identidad de este municipio y que nos recuerda cada año la fuerza de la tradición, la belleza del trabajo bien hecho y la importancia de conservar aquello que nos hace únicos».

Fuentes destacó también que «Castro del Río tiene el privilegio de estar vinculado para siempre a la figura de Miguel de Cervantes, símbolo universal de la palabra, del ingenio y de la libertad», que este año contará con varias actividades centradas en su figura.

Miguel Ángel Torres recibe el reconocimiento como artesano de honor. / CÓRDOBA

La feria, que se desarrolla en la Plaza de Armas del Castillo, cuenta con espacios expositivos que se han distribuido en zonas artesanales, de forma que las plazas son ocupadas por las Zonas de Interés Artesanal (ZIA) de La Rambla, Montilla, Los Pedroches y Córdoba. El encuentro artesano comenzó con una jornada de puertas abiertas de los museos y la inauguración de la muestra, cuya programación recoge una amplia variedad de actividades entre las que se incluyen pasacalles, exposiciones, degustaciones, talleres, exhibiciones, actuaciones musicales, teatro y visitas guiadas. En el espacio gastronómico están presentes los aceites de la DO de Baena, los vinos de Montilla-Moriles, así como otros estands para comprar y degustar los productos de la provincia en el marco de la marca Sabor a Córdoba.

Reconocimientos

Durante el acto de inauguración se entregó a Miguel Ángel Torres el reconocimiento como artesano de honor, y también se premió al gremio de carpinteros de Castro del Río. El presidente de la Diputación resaltó que «la artesanía es una forma de entender la vida. Cada pieza, cada herramienta, cada taller encierra siglos de sabiduría y una manera de mirar el mundo con respeto, paciencia y creatividad».

Por ello, añadió, «desde la Diputación de Córdoba queremos seguir apoyando este camino, promoviendo la formación, la visibilidad y el reconocimiento de nuestros artesanos, porque en cada uno de ellos late el pulso de nuestros pueblos, su cultura y su futuro».