Piden prisión para una vecina de Almodóvar del Río y para dos constructores por una casa ilegal

Una vecina de Almodóvar del Río y dos constructores se enfrentan a penas de cárcel por la presunta edificiación de una vivienda sobre suelo rústico en esa localidad. Los hechos serán juzgados próximamente por un juzgado de lo Penal de Córdoba.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, detalla que la acusada, en junio de 2023, procedió a realizar obras en una parcela (de alrededor de 1.000 metros cuadrados) ubicada en el paraje Soto Alto y, para ello, contrató a los otros dos procesados.

Estos comenzaron a edificar una vivienda en fase inicial, construyendo una arqueta para aguas residuales y conducciones para cableado. En noviembre de ese año, la edificación de la vivienda se encontraba prácticamente terminada, contando con 110 metros cuadrados a una altura, porche y tejado a varias aguas. También realizaron un agujero para la instalación de una fosa séptica y el suministro de agua se realizaba con pozo.

El suelo donde se construye el inmueble está calificado como no urbanizable o suelo rústico, de acuerdo con la Ley Lista de Andalucía y, por tanto, las obras no son autorizables, según describe el Ministerio Fiscal. El coste de reposición del suelo a su estado original ha sido valorado en 7.580 euros.

La acusación pública califica lo acontecido como un delito contra la ordenación del territorio, cuya autoría atribuye a los tres acusados. Así, solicita que se imponga un año y tres meses de prisión a cada uno; multas de 4.200 euros, y siete meses de privación de libertad en caso de impago.

Además, reclama que se les imponga la inhabilitación especial para profesión u oficio relacionados con la promoción y construcción de viviendas durante tres años. Solicita a los procesados, asimismo, la demolición de la vivienda y la reposición de los terrenos a su estado originario o, subsidiariamente, que afronten los gastos de estos trabajos.