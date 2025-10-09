Montoro, última parada de las ferias de Córdoba

Montoro baja el telón festivo de las ferias de la comarca, y casi de la provincia, con muy buen ambiente desde que se iluminó el Plano de la Feria el pasado lunes. Las fiestas, que se celebran en honor de su patrona, la Virgen del Rosario, tuvieron un prólogo muy interesante y en diferentes puntos de la localidad.

Este jueves era uno de los días más esperados, sobre todo por las mujeres, que se han reunido un año más con trajes de flamenca para disfrutar de una de las jornadas con más aceptación, como es la dedicada a la Mujer Montoreña. Los grupos de amigas, como los de Lola Moreno, esperaban impacientes y elegantes con sus trajes de gitana dispuestas a disfrutar de su día más especial, que, como decía Lola, con ánimo y diversión, «de todo quiere el cuerpo».

Montoro sigue de feria / Rafael Castro

Cientos de mujeres, al son de palmas, bailes y alegría partieron desde la iglesia de San Sebastián, entre las calles El Santo y Cervantes, para dirigirse hasta el recinto ferial a disfrutar de un divertido y emotivo paseo acompañadas de la charanga local El Nombre es lo de Menos, que este año ha celebrado su vigésimo aniversario con sus ritmos alegres y divertidos, rematando la fiesta en la caseta municipal con la actuación del grupo de animación Malafama, con el baile de todas ellas, sumándose a la fiesta los hombres.

La tarde ha continuado con un cielo entoldado que le da cierto frescor a las casetas en este «veranillo del membrillo». Paco Béjar relataba en la caseta de la cofradía de La Humildad, donde departía con unos amigos, que «la feria es un motivo de disfrute y encuentro entre familiares, amigos y muchos cofrades». Mientras tanto, los más pequeños se perdían en las atracciones.

La feria continuará a lo largo de este fin de semana culminando el domingo, pero no sin antes disfrutar de los conciertos organizados en la caseta municipal, así como del rigor de las casetas de las diferentes cofradías y hermandades, del casino..., todo ello en un recinto que se convierte en la última parada de las ferias de la provincia, junto a las de Peñarroya y Almodóvar del Río.