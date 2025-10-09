El futuro museo del aceite de Priego alcanza su cuarta licitación

El Ayuntamiento de Priego tendrá que licitar por cuarta vez el contrato de las obras de rehabilitación y puesta en valor del molino del Paseo de Colombia, tras acordar la mesa de contratación excluir al único licitador que había concurrido a la tercera convocatoria al no presentar en tiempo y forma uno de los documentos requeridos.

Esta situación, que de manera idéntica ya se ha repetido en las tres anteriores licitaciones, está provocando un notable retraso en este proyecto incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, cuya cuantía inicial ascendía a 620.564,85 euros (IVA incluido), distribuidos en dos anualidades: 389.500,00 euros para 2025 y los 231.064,85 euros restantes para 2026.

En relación a esta cuarta licitación, el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, en declaraciones a CÓRDOBA, ha destacado "la apuesta por ese importante espacio museístico que va al corazón de la estrategia de crecimiento del turismo de Priego", señalando que las tres licitaciones anteriores "han sido tres pruebas y error en las que se ha visto que el proyecto necesitaba una mayor dotación". Para ello, según matizaba el alcalde, «se han seleccionado unas partidas, intercambiado otras y, en consecuencia, se ha aumentado en torno unos 48.000 euros la dotación total».

Obras en noviembre

Por otra parte, Valdivia adelantaba que la intención es que, «como muy tarde, la próxima semana se publique esta cuarta licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a fin de que se pudieran hacer las labores de adjudicación y empezar las obras en noviembre a más tardar».

Cabe recordar que la primera licitación se producía en los primeros días del pasado mes de marzo, una vez adquirido en 2024 por el Consistorio el inmueble en el que se llevará a cabo la actuación. A mediados de julio finalizaba el plazo de presentación de ofertas para la segunda convocatoria, que también quedó desierta, al igual que ha ocurrido en la tercera, cuya fecha límite era el 23 de septiembre.

Como recoge el proyecto redactado por Alfonso Ochoa Maza, la actuación plantea la rehabilitación integral y puesta en valor del edificio y la maquinaria existente en su interior, de tal manera que, una vez concluida, pueda visitarse un molino de aceite, tal y como era en la época de su construcción, con su maquinaria en funcionamiento.