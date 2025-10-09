La Feria del Lechón Ibérico de Cardeña superará los 50 expositores

Justo una semana antes del inicio de la celebración de la 12.ª Feria del Lechón Ibérico de Cardeña, el Mercado Victoria ha ofrecido este jueves un aperitivo de lo que se van a encontrar los vecinos y visitantes en este pequeño pueblo de Los Pedroches. Según indicó su alcaldesa, Catalina Barragán, «este año participan 13 bares y restaurantes, dos de ellos de las aldeas de Azuel y Venta del Charco, donde solo se podrá degustar el lechón frito ibérico de la mejor manera el mundo, así como más de 30 tapas de nuestra gastronomía».

También participarán 26 estands y 29 puestos de calle, «que ofrecerán productos de máxima calidad llegados de diferentes puntos de la geografía, como de Cáceres, Badajoz, Granada, Sevilla, Jaén y Orense, entre otros».

Barragán recalcó que «nuestra feria está consolidada y cada año atrae a más visitantes que se fidelizan a lo largo de todo el año, siendo de las más atractivas del calendario provincial». El presidente de Iprodeco, Félix Romero, invitó a «extender el lechón de Cardeña por toda España». El presidente de CECO, Antonio Díaz, resaltó el papel de los empresarios en esta cita, «a los que hay que apoyar».

El rector de la Universidad de Córdoba, cofrade de honor y cardeñero, Manuel Torralbo, matizó que «esta feria es un acierto, por lo que invito a mejorar la foto del cartel anunciador, que lo dudo».