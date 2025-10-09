Del 17 al 19 de octubre
Disoñamos vuelve a Palma del Río con su marca promocional 'CórdobaDeModa'
El evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, se celebrará en el Convento de Santa Clara
El Encuentro de Diseñadores Disoñamos celebrará, del 17 al 19 de octubre, su décima edición en el Convento de Santa Clara de Palma del Río, que alberga el museo Victorio&Lucchino. Este evento cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y el refuerzo de su marca promocional CórdobaDModa.
El responsable de este organismo provincial, Félix Romero, ha destacado que “los talentos emergentes han encontrado en este municipio un lugar perfecto para mostrar su potencial, promocionar sus marcas y acercar al gran público lo que cada uno de ellos es capaz de expresar a través de su creatividad y conocimientos”.
El diputado ha recalcado que “Disoñamos coloca a Palma del Río en el panorama del diseño, siendo el principal evento de la marca propia y aunando cultura, innovación y promoción turística de la localidad”. Otro aspecto a resaltar, ha añadido el diputado, es “el apoyo explícito que esta asociación, y de modo más especial esta feria, da a la mujer empresaria, visibilizando su trabajo y dando valor a la conciliación”.
Este encuentro ofrece durante tres días la posibilidad de promocionar empresas relacionadas con cualquier vertiente del diseño, siempre que generen marca propia, a través de exposiciones, estands, pasarelas, talleres, ponencias, etc. Todo ello acompañado de otras procesos creativos, como es la música y la restauración creativa.
La feria tiene dos líneas de trabajo, por un lado la exposición y muestra de estands creativos, donde cada firma puede mostrar, exponer y vender sus creaciones. Romero ha enfatizado que “abierta al público de forma totalmente gratuita, ofrece un acercamiento al comprador final y una vía de networking para establecer relaciones comerciales con posibles distribuidores”.
Por otro lado, Diseñamos tiene otra línea dedicada a la pasarela de creaciones de los diseñadores que así lo deseen. Al respecto, el también delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba ha recalcado que “se trata de una plataforma cuidada donde dar a conocer de forma más visual y de impacto, el trabajo de cada firma”.
