La Diputación se suma a la décima edición de FOCO, Encuentro Educativo de Creación Audiovisual

El municipio de Fuente Obejuna se prepara para acoger el décimo Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO, iniciativa que se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre y que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

Para su responsable, Gabriel Duque, “nos encontramos ante la décima edición de un evento que empezó siendo andaluz y que ha trascendido nuestras fronteras alcanzando una repercusión nacional”. Duque ha agradecido la implicación del Colectivo Brumaria y del IES Lope de Vega de la localidad, “con un proyecto que convierte a la comarca del Guadiato en un referente audiovisual para los más jóvenes”.

“Son muchos los alumnos y alumnas de la geografía española los que han pasado por Fuente Obejuna de Cortos, en una experiencia única en la que la convivencia con la ciudadanía es también protagonista”, ha matizado Duque.

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha remarcado que “tras diez años de vida FOCO se ha consolidado como un referente nacional en el ámbito del cine educativo, la creatividad y la formación audiovisual”.

Según Mellado, “esta propuesta demuestra que en los pueblos también se pueden hacer grandes cosas; que la cultura, la educación y la creatividad pueden ser motores de desarrollo y de cohesión social en el medio rural”.

“Nuestro municipio se llena durante unos días de jóvenes, de ilusión, de cine y de futuro, proyectando la mejor imagen de toda nuestra comarca, gracias a una iniciativa que fomenta la convivencia, el talento y la participación, ha concluido Mellado.

Finalmente, Javier Goytre, miembro del Colectivo Brumaria, ha explicado que “lo que empezó como una experiencia piloto cumple ahora 10 años convertido en referente del cine educativo, un hecho que cobra mayor importancia al tener en cuenta que parte del mundo rural”.

Más de una treintena de cortos

Goytre ha remarcado que “participarán un total de 33 cortos, 25 de ellos procedentes de centros educativos de Galicia, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha o Extremadura, y el resto de nuestra provincia”.

“Contaremos además con un jurado de excepción con profesionales como María Pulido, Toni Frutos, Jesús Sánchez y Ricardo Huerga, quienes además compartirán su experiencia profesional con los alumnos y alumnas participantes”, ha apostillado Goytre.

El también profesor del IES Lope de Vega ha insistido en que “cada corto viene representado por un docente y dos alumnos. Estos últimos conviven con familias del municipio, un elemento característico y diferenciador de nuestra propuesta que esperemos se mantenga en el tiempo”.

Un amplio programa de talleres formativos se sumarán a las sesiones de proyección de los cortos participantes. Además, en esta X edición participará la muralista María Díez, quien realizará un taller del Encuentro, y con Javier Flores, que hará una performance lumínica en el Lope de Vega.