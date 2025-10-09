Sucesos
El vuelco de un camión obliga a cortar un carril de la A-4 a su paso por La Carlota
El conductor ha sido evacuado al hospital Reina Sofía de Córdoba
Un accidente de tráfico ha obligado a cortar el carril de la A-4 en sentido Sevilla, que permanece cerrado a la circulación desde primera hora de este jueves a su paso por la localidad de La Carlota.
En concreto el accidente se ha producido al volcar un camión y quedar obstaculizando parte de la calzadas. Fuentes del 112 han informado de que el suceso tuvo lugar a las 4.00 horas y que en el mismo resultó herido el conductor, que ha sido evacuado al hospital Reina Sofía de Córdoba
Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, el siniestro se ha registrado poco después de las 07.00 horas en el punto kilométrico 433,5 de la A-4.
En concreto, el siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo y a estrechar el derecho en este punto, por lo que la DGT recomienda precaución y atender a las indicaciones.
