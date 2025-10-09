Córdoba acoge el mayor congreso nacional sobre control interno de las administraciones públicas

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá los días 16 y 17 de octubre la cuarta edición del Congreso sobre Control Interno Local (CCIL), organizado por el Servicio de Intervención de la Diputación de Córdoba junto con la Intervención General del Estado bajo el lema Compromiso con la excelencia, garantía de confianza.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha informado este jueves en su presentación que el encuentro va a reunir a 650 profesionales de toda España. "No ha sido fácil traer a Córdoba un congreso de esta envergadura y con la importancia que para el control local tiene esta reunión de profesionales de primer nivel, cuyo objetivo es el de mejorar considerablemente la manera que tienen las administraciones de gestionar lo público", ha destacado.

A Córdoba vendrán interventores, secretarios, auditores, personal técnico y responsables de fiscalización "que van a intercambiar experiencias y buenas prácticas de la gestión pública e impulsar la eficacia y la sostenibilidad en el uso de los recursos públicos", ha indicado Fuentes, para quien "es un orgullo acoger este encuentro y una oportunidad para mostrar la capitalidad de Córdoba en la apuesta por unas instituciones sólidas, eficaces y cercanas a la ciudadanía".

Auditorías en tiempo real

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba se ha referido a los retos de este congreso, entre los que sitúa "la implantación de sistemas de auditoría continua capaces de detectar incidencias en el tiempo real, junto con el uso del big data e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo en contratación, subvenciones y pago". Además, se ha referido a un "tercer eje, que es un desafío hacia la transparencia y el gobierno abierto. Eso significa la elaboración de informes accesibles y el lenguaje claro, comprensible para la ciudadanía. Y como cuarto eje se sitúa la colaboración interdepartamental e interadministrativa".

El interventor de la Diputación, Alfonso Montes, ha agradecido el apoyo de la institución provincial para asumir la organización de este evento, del que ha destacado que "nos pusimos como reto alcanzar los 400 participantes del anterior congreso y vamos a alcanzar los 650 de todo el territorio nacional".

Montes ha hecho hincapié en el "nivel de los ponentes y moderadores, entre los que vamos a contar con personas con mucho reconocimiento y que presentan un carácter transversal, incluyendo responsables de control externo como la presidenta del Tribunal de Cuentas, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Interventor General del Estado, pero también en relación al control interno con interventores y secretarios de diputaciones y ayuntamientos".

Por su parte, la responsable de Control Interno de la Diputación, Adelaida Ramos, ha mostrado su agradecimiento a los diferentes departamentos de la institución provincial que han colaborado en la organización de este evento "que ha supuesto un gran esfuerzo", pero que también "ha sido motivador e ilusionante".