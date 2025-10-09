Urbanismo
El Ayuntamiento de Guadalcázar restablece la continuidad del camino del arroyo La Torvizca
Las obras se encuentran al 50% y está previsto que concluyan antes de final de año
El Ayuntamiento de Guadalcázar acomete las obras de mejora del camino que cruza el arroyo La Torvizca, actuación que cuenta con la colaboración técnica de la Diputación de Córdoba y una inversión total de 266.408,33 euros. La obra tiene como finalidad restablecer la continuidad y transitabilidad de un camino fundamental para el tráfico agrícola y vecinal de la zona.
El tramo afectado se inicia en la intersección del camino de los Huertos y finaliza en el comienzo de la calle San José, presentando actualmente una discontinuidad provocada por el paso del arroyo La Torvizca, que impide la circulación normal de vehículos y peatones. La obra está ejecutada al 50% y se espera que esté concluida antes de que acabe el año. Este camino es un eje vertebrador para numerosas parcelas del entorno, donde se desarrolla una importante actividad agrícola y ganadera. Además, su proximidad a las instalaciones deportivas municipales convierte este itinerario en un punto de tránsito peatonal frecuente, por lo que la actuación beneficiará tanto a trabajadores del campo como a los vecinos.
Actualmente el firme presenta un estado muy deteriorado, con grietas, deformaciones, hundimientos y problemas de drenaje que han reducido significativamente su capacidad portante. Estos daños se deben, en gran medida, al paso del tiempo, la falta de mantenimiento estructural y la acción del agua sobre la subbase. En algunos tramos, el pavimento bituminoso ha cedido por completo, permitiendo la entrada de agua y generando filtraciones que amenazan la estabilidad del terreno.
