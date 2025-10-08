Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita extraordinaria

La Virgen de Araceli bajará en 2026 hasta la iglesia del Carmen de Lucena y no hasta San Mateo

El traslado al templo principal de la ciudad se hará el 24 de abril

Bajada de la Virgen de Araceli desde su santuario. / M. González

Manuel González

Lucena

La Bajada de la Virgen de Araceli del próximo año 2026 concluirá en la iglesia del Carmen de Lucena. La junta de gobierno aracelitana ha anunciado esta visita extraordinaria con motivo del 175 aniversario del patronazgo, y días más tarde, el 24 de abril, se realizará el traslado a San Mateo.

Durante el mes de mayo acontecerá una procesión extraordinaria con fecha y recorrido aún por definir, aparte de otros actos excepcionales.

