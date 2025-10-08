Visita extraordinaria
La Virgen de Araceli bajará en 2026 hasta la iglesia del Carmen de Lucena y no hasta San Mateo
El traslado al templo principal de la ciudad se hará el 24 de abril
La Bajada de la Virgen de Araceli del próximo año 2026 concluirá en la iglesia del Carmen de Lucena. La junta de gobierno aracelitana ha anunciado esta visita extraordinaria con motivo del 175 aniversario del patronazgo, y días más tarde, el 24 de abril, se realizará el traslado a San Mateo.
Durante el mes de mayo acontecerá una procesión extraordinaria con fecha y recorrido aún por definir, aparte de otros actos excepcionales.
