Moriles abordará en su 5ª Jornada Técnica la necesidad de la innovación y la IA para la viabilidad de Montilla-Moriles

Como antesala de la 27ª Cata Expo Wine Moriles que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre, el próximo día 20 se celebrará la 5ª Jornada Técnica de Vitivinicultura de Moriles que estará dedicada a la Aplicación de las Nuevas Tecnologías y la Inteligencia Artificial al mundo de la Viña y el Vino.

La jornada está concebida, según sus organizadores, como un llamado o invitación al sector, a todos sus actores y componentes sean de donde sean y vengan de donde vengan, con el propósito de conectarlos, aprovechar el momento para dialogar y concienciar sobre la necesidad de "ponerse las pilas" para conocer e identificar las oportunidades que ofrecen hoy los avances tecnológicos" que a veces vemos lejanos o para otros", aseguran.

La 5ª Jornada Técnica de Moriles se consolida como un espacio de referencia para el debate, la innovación y la formación en el sector del vino andaluz. Esta cita reúne a los profesionales en un foro abierto que conecta la tradición y el futuro de la vitivinicultura.

El programa de 2025 aborda cuestiones clave para la sostenibilidad y competitividad del sector. Se analizan las nuevas prácticas de cultivo en un contexto de cambio climático, la adaptación de variedades, el manejo eficiente del viñedo y el uso de tecnologías avanzadas aplicadas a la viticultura de precisión. También se presta atención a la mejora de la calidad enológica, la innovación en procesos de vinificación y la importancia de la investigación aplicada como motor de desarrollo.

Según la organización, la jornada combina ponencias técnicas, mesas de dialogo y presentaciones de experiencias prácticas, favoreciendo la transferencia de conocimiento entre los protagonistas: productores, elaboradores e investigadores. Participan especialistas de la universidad y la investigación, instituciones y empresas del sector que compartirán sus avances y perspectivas sobre el presente y futuro del vino de nuestra zona y más allá.