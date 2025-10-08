Inaugurado un centro de formación de Soldadura y Calderería para un nuevo ciclo formativo en Dos Torres

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado la colaboración público privada que ha permitido poner en marcha el ciclo formativo dual de grado medio de Soldadura y Calderería desde este curso en el IES San Roque de Dos Torres. Este miércoles se ha inaugurado el centro de formación en el que los alumnos realizarán sus prácticas en una nave de 288 metros cuadrados que pertenece a la empresa Ferrinox, situada en el Polígono Industrial de la localidad, y que ha sido puesta a disposición de la formación.

En este emplazamiento la Diputación ha anunciado la inversión de 130.000 euros para la dotación de un taller formativo, aula con taller mecanizado, taller de construcción metálica y soldadura y herramientas y maquinaria de última generación. En el mismo polígono, y también para la formación práctica, la Fundación Andalucía Emprende de la Junta ha cedido otra nave complementaria.

Salvador Fuentes ha agradecido a Francisco Peinado, de la empresa Ferrinox, “que está a la vanguardia" vendiendo piezas e instalaciones a distintos lugares del mundo como Arabia Saudí o Marruecos, así como su conpromiso para "que los alumnos vengan a aprender el oficio a sus instalaciones”.

El delegado de Desarrollo Formativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha señalado que “la FP es modernidad y vanguardia y aseguró que es una oportunidad extraordinaria para los 20 alumnos el estar formándose en la fábrica de una empresa prestigiosa como esta”.

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha subrayado la importancia de contar con este ciclo en la localidad y comarca ya que el sector agroganadero es muy importante. “Contamos con un censo de 16.000 vacas y se emplean muchas estructuras metálicas y con un uso muy destacado del trabajo de profesionales bien formados”, aseguró.

Por último, el presidente de la Diputación aseguró que “necesitamos saber ya si vamos a contar con más capacidad energética en la provincia y en la zona norte y si va a haber una solución definitiva a la conexión de La Colada con Sierra Boyera, porque hay que cumplir los plazos para el desarrollo de la comarca”.