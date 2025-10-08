Fuente Tójar se queda sin cajero automático

El cierre de oficinas bancarias y cajeros automáticos no cesa y los municipios cordobeses de Fuente Tójar y Villanueva del Duque son los dos últimos en sufrir las consecuencias de vivir en una zona rural. La única entidad bancaria que mantenía abierto cajero en Fuente Tójar ha decidido suprimirlo, y en Villanueva del Duque quedará solo uno de los dos que había hasta ahora (el que queda, funciona sin oficina), por lo que los alcaldes ya han comenzado a moverse para recuperar el servicio lo antes posible, ya que su pérdida obligará a los vecinos a desplazarse a los pueblos del entorno.

En el caso de Fuente Tójar el desplazamiento deberá hacerse a Priego, que dista unos 12 kilómetros. La alcaldesa, Mari Fe Muñoz, ha mostrado su "profunda preocupación", ya que se trata de "un pueblo pequeño, con una población envejecida que necesita mantener servicios básicos como este para poder seguir viviendo con dignidad en su tierra".

Muñoz ha adelantado que se están manteniendo contactos con la entidad bancaria a nivel provincial y autonómico "para explorar posibles alternativas que permitan restablecer el servicio", y ha indicado que el Consistorio "está estudiando ofrecer a la entidad la posibilidad de instalar el cajero en un edificio de titularidad municipal", una opción que, según la máxima responsable local, "ya están analizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento".

Dispositivos obsoletos

Por su parte, el alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Granados, ha informado este miércoles en un escrito dirigido a sus vecinos de la retirada del servicio, del que "no habíamos recibido aviso previo» en el Ayuntamiento.

El regidor, que lamenta la decisión de la entidad bancaria, ha asegurado que, tras ponerse en contacto con ella, la información que le han trasladado es que "el cajero es antiguo y no puede adaptarse al nuevo software de la entidad, y que su sustitución por uno nuevo no resulta rentable».

Miguel Granados ha avanzado que se ha puesto ya en contacto con la entidad y con la Diputación de Córdoba "para estudiar posibles vías de subvención que permitan restablecer el servicio lo antes posible".

Además, desde el Ayuntamiento «hemos ofrecido la posibilidad de ceder un local municipal para facilitar la instalación de un nuevo cajero en condiciones adecuadas».