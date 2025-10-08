La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva línea de ayudas que llegará a 110 bandas y agrupaciones musicales

La Diputación de Córdoba otorgará 110 ayudas, por un importe total de 500.000 euros, a bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de los municipios de la provincia y la capital en el marco de su primera línea de ayudas dirigida a respaldar “esta escuela de vida que es impagable”.

Así se ha expresado el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha subrayado que “estamos ante la primera edición de unas ayudas que van a seguir, porque es importante para nuestra manera de entender la educación y la cultura, así como para nuestro planteamiento artístico de unas agrupaciones que mantienen viva la tradición”.

“Son espacios de conocimientos musicales, disciplina y trabajo en equipo; son el comienzo de muchas carreras musicales y parte de la vida social, cultural y educativa de los pueblos, por eso la idea es ayudarles con cosas pequeñas pero importantes, como la adquisición de instrumentos o los trajes”, ha señalado.

En esta línea se ha expresado, también, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, quien ha recordado que “hemos aprobado un total de 110 ayudas de 131 solicitudes; se ha llegado a todos los municipios donde existen estas formaciones, también a la capital, para que puedan adquirir instrumentos, que cederán a los músicos, o para los uniformes”.

Duque ha hecho hincapié en la importancia que tienen estas agrupaciones en los municipios, ya que “aglutinan a jóvenes y adultos de todas las edades y hacen una labor de formación musical, sobre todo en los municipios pequeños, que luego desarrollan en los conservatorios”.

Esta convocatoria estaba dirigida a ayuntamientos y ELAs de Córdoba, incluida la capital, a federaciones, asociaciones, agrupaciones y a formaciones musicales registradas como bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores legalmente constituidas. Las ayudas alcanzan un máximo de 5.000 euros por entidad.

La resolución definitiva de admitidos y excluidos en esta primera convocatoria de se puede consultar en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica (https://sede.eprinsa.es/diputacion).