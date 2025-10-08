Cabra acogerá el 30 de octubre el Congreso del Camino Mozárabe de Santiago

El Teatro El Jardinito de Cabra acogerá el jueves 30 de octubre la cuarta edición del Congreso del Camino Mozárabe de Santiago con el objetivo de impulsar este como recurso turístico experiencial de primer orden a nivel andaluz y que, como ha señalado en su presentación Francisco Casas, delegado municipal de Turismo, junto al técnico municipal de esta área, Fran Gómez, "tiene un marcado carácter turístico y patrimonial y supone una gran oportunidad para Cabra y para todos los municipios por los que discurre esta ruta".

La cita, organizada por la Asociación de Municipios del Camino Mozárabe de Santiago con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra y la Diputación de Córdoba y que por vez primera sale de la capital cordobesa para celebrarse en un municipio del trazado, comenzará a las 9.00 horas con la recepción de los asistentes, teniendo lugar una hora más tarde la ponencia inaugural, a cargo de Ildefonso de la Campa Montenegro, director de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia, el máximo responsable del Camino de Santiago en España, como recordaba el edil.

Bajo el lema Camino y Patrimonio, distintos ponentes abordarán diferentes aspectos relacionados con la conservación y la puesta en valor de esta ruta jacobea, centrando sus contenidos en el legado material e inmaterial del Camino de Santiago, el paisaje, la biodiversidad y la sostenibilidad que lo rodean, así como en el papel del Camino como motor de desarrollo territorial y oportunidad de futuro para los municipios por los que discurre.

Sabores del Camino

Además, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética presentará el audiovisual El Camino Mozárabe con sus sabores, fruto del trabajo basado en la recuperación de recetas y tradiciones gastronómicas vinculadas al Camino.

Paralelamente, los asistentes podrán conocer una exposición sobre el Camino Mozárabe, en el hall de El Jardinito. Una exposición que posteriormente tendrá carácter permanente en el futuro Centro Cicloturista de la Vía Verde, lugar donde "confluyen el Camino Mozárabe, el Parque Natural y las rutas de gran recorrido de Caminos de Pasión", tras subrayar que "el Camino Mozárabe no es una invención reciente, sino una ruta histórica estudiada y documentada desde la época mozárabe y donde Córdoba es el punto de unión de los caminos que vienen de Málaga, Almería y Granada, lo que nos convierte, en el caso de Cabra, en un enclave estratégico".

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web oficial www.congresocaminomozarabecordoba.es, estando abiertas a particulares, empresas e instituciones interesadas en profundizar en esta importante ruta jacobea.