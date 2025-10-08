El Ayuntamiento de Palma del Río denuncia la acumulación de basura y escombros fuera de los contenedores

El concejal de Medio Ambiente de Palma del Río, Francisco Javier Navarro, ha protagonizado un vídeo en redes sociales informando sobre cómo ha sido necesario activar el servicio de basura este domingo “por la mala conciencia de algunos ciudadanos que han hecho un mal uso de estos contenedores”. El concejal solicita “colaboración ciudadana” para que denuncien estos hechos ante la policía.

Aparecen enseres, material de obra, ropa, escombros y basura de todo tipo acumulada fuera de los contenedores soterrados cuando en la ciudad existe un punto limpio para determinado tipo de basura y un servicio gratuito de recogida de enseres que consiste en un camión que recoge los materiales en la puerta de la casa del vecino. Los palmeños solo deben llamar al número 900 10 10 32 a cualquier hora del día para indicar que lo recojan y se informará del día que pasarán por el o los enseres en cuestión.

Repercusión en los ciudadanos

Navarro expresó su malestar y trasladó a los vecinos que “la ley nos obliga a que el servicio de basuras no puede ser deficitario”, por lo que tener que activar el servicio con refuerzos fuera de horario repercute en el coste para el Ayuntamiento y por consiguiente al coste del servicio a cada ciudadano. El concejal pidió que “se haga buen uso de los contenedores y no se tire basura fuera ni enseres”.

También recordó que las sanciones que recoge la nueva ordenanza “son duras” y los autores de estos hechos tendrán consecuencias. “Se está investigando” el arrojo masivo de basuras en numerosos contenedores de la ciudad así como “unos cartuchos de escopeta que han tirado en el polígono” o escombros que se han tirado en la calle Nueva.

Muchos vecinos en la ciudad comparten en redes sociales su indignación por estos comportamientos de algunos que afectan a todos los palmeños.