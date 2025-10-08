El alcalde de Carcabuey se abre a llevar de nuevo a pleno el préstamo de 1,9 millones

El alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha respondido a las críticas del PP por un préstamo de 1,9 millones para un nuevo espacio escénico. Según el regidor, “el expediente del préstamo se ha tramitado tal y como marca la Ley, siguiendo todos los pasos que hay que dar conforme a la legalidad vigente”, afirmando que las ofertas presentadas por las dos entidades bancarias que han concurrido al proceso “están correctas”.

Por otra parte, Sánchez ha puntualizado que, “en un informe no vinculante, que simplemente solicitamos desde el equipo de gobierno para justificar y reforzar por qué se elegía una oferta en detrimento de la otra, ya que considerábamos que era más ventajosa la de interés fijo frente a la de interés variable, hubo un error de transcripción en el tipo de interés y en lugar del 3,13% de la oferta que registró oficialmente la entidad cuya oferta finalmente resultó seleccionada se puso 2,65% por un error material”.

Como añadía el alcalde carcabulense, “salvo ese error, el resto del expediente no cambia”, afirmando que “con los informes de Secretaría e Intervención está todo perfectamente correcto”.

Otra vez al pleno

En relación a la solicitud del PP de llevar nuevamente a pleno el expediente del préstamo para corregir ese error material, Sánchez ha indicado que para el equipo de gobierno, “no tenemos ningún inconveniente en ello, volviendo a trasladar toda la información a los grupos municipales haciendo un ejercicio de transparencia y responsabilidad, explicándose, votándose y haciéndose el trámite que haya que hacer y lo nos marquen desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.

Igualmente, Juan Miguel Sánchez se ha mostrado “muy tranquilo” con respecto al trabajo que el equipo de gobierno viene realizando, “defendiendo y poniendo en valor el trabajo de nuestro concejal de Hacienda, con una trayectoria intachable y una experiencia contrastada en todos estos temas”,

Por último, el alcalde ha añadido que “desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, volvemos a reiterar que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, resolver los problemas de los carcabulenses y culminar los proyectos por lo que los vecinos nos dieron la mayoría absoluta y la amplia confianza con la que contamos en este mandato”, concluyendo que “las polémicas, comunicados, publicaciones en redes sociales, insultos, descalificaciones y peticiones de dimisión, son ruido que, entiendo es lo que debe hacer el PP en su labor de oposición, y es el camino que han elegido, de polémica, confrontación y aspereza en la oposición política, algo que respetamos pero que no compartimos”.