Adjudicado a Urbaser el contrato de externalización de la limpieza viaria de Lucena

La empresa Urbaser asumirá el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de espacios públicos en Lucena. La mesa de contratación ha adjudicado, provisionalmente, esta prestación, para los próximos cuatro años, por un importe de 4,4 millones, impuestos aparte, después de un precio de licitación estipulado en 4,9 millones de euros por el Consistorio.

El equipo de gobierno, a salvo de eventuales recursos de las concurrentes, pretende conferir vigencia a esta externalización a partir del comienzo de diciembre. Un total de seis empresas han participado en un procedimiento promovido a finales de agosto.

El expediente técnico exige la contratación de 25 trabajadores, entre oficiales de turno, operarios, oficial mecánico y encargado. De otra parte, los medios técnicos a incorporar consisten en tres barredoras de diferente capacidad, una fregadora, un camión de baldeo, un vehículo con equipo de alta presión, un camión con portacontenedores y una furgoneta industrial, aparte de una extensa lista de maquinaria y utensilios.

Un modelo mixto

El gobierno municipal defiende la implantación de este modelo «mixto», compatibilizándose el trabajo del personal municipal, desde el área de Servicios Operativos, en determinados sectores de la localidad, y la operatividad de la empresa privada.

En definitiva, apuntan a un refuerzo de esta cobertura, con mayor flexibilidad y periodicidad en la limpieza de los diversos puntos del municipio. Por importe, esta licitación se convierte en uno de los contratos de mayor dimensión económica del Consistorio lucentino.