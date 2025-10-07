Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los usuarios de la residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba disfrutan del espectáculo ecuestre de Paco Martos

Durante la visita, los asistentes conocieron de cerca una gran variedad de especies y disfrutaron con la destreza del jarote en la doma y el manejo de caballos

Con motivo del Mes del Mayor, los usuarios de la residencia y del centro de día Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba han disfrutado de una jornada muy especial en plena dehesa jarota, donde han podido asistir al prestigioso espectáculo ecuestre de Paco Martos Show, rodeados del inconfundible paisaje rural de Los Pedroches.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y de Cruz Roja, esta actividad ha sido posible, permitiendo a las personas mayores vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza y los animales. Durante la visita, los asistentes conocieron de cerca una gran variedad de especies y disfrutaron con la destreza del jarote Paco Martos en la doma y el manejo de caballos, una demostración de arte, sensibilidad y respeto por los animales.

Desde la dirección de la residencia Virgen de Luna, han destacado “la enorme ilusión con la que nuestros usuarios viven este tipo de experiencias, que les conectan con sus raíces y con la vida en el campo, tan presente en nuestra historia y en nuestros recuerdos” y también han agradecido el interés de Paco Martos y el trato que ha brindado a los mayores, con números de su espectáculo que lleva por toda España y también fuera de ella.

La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia, donde residentes, profesionales y acompañantes compartieron momentos de alegría, emoción y admiración ante el espectáculo.

Con actividades como esta, la residencia y el centro de día Virgen de Luna continúan apostando por un envejecimiento activo, fomentando la participación social y el bienestar emocional de las personas mayores, especialmente en este Mes del Mayor, dedicado a reconocer su papel esencial en nuestra comunidad.

