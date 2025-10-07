Reabre al tráfico una de las principales calles de Lucena tras su renovación integral

La calle Catalina Marín de Lucena, una vía crucial en la conexión directa desde el centro urbano hacia la zona oeste, recupera desde el jueves una apertura completa al tráfico tras la finalización de la remodelación integral promovida por el Ayuntamiento.

La obra, ejecutada durante los últimos nueve meses, ha resuelto los obstáculos para los viandantes puesto que tenía aceras excesivamente estrechas y discontinuas. El diseño implantado consta de una plataforma única, desapareciendo así las discontinuas barreras arquitectónicas.

Después de distintos intentos fallidos y alternativas en varias fases, el nuevo equipo de gobierno decidió acometer una sola actuación. Finalmente, el presupuesto concedido a la empresa adjudicataria, Construcciones Pavón, ha ascendido a 793.929 euros. En un principio, el Ayuntamiento afrontaba esta inversión con fondos propios. Pero la admisión del Plan de Actuación Integrado, engrosado con fondos europeos hasta un montante de 10,5 millones, y la opción de insertar intervenciones materializadas en el presente ejercicio permiten al Consistorio cofinanciar el desembolso, en un 85%, con la Unión Europea.

Los trabajos han finalizado en el sector comprendido desde la calle San Marcos hacia Ejido Plaza de Toros y, simultáneamente, desde el jueves, recupera el tránsito rodado la calle Arenas y el sentido usual de la circulación regresa a la calle Pajarillas.

Reordenación del tráfico

En la comparecencia anterior a la firma del acta de recepción, el alcalde, Aurelio Fernández, saludaba la reconversión de la vía «en una calle del siglo XXI» y ponderaba los efectos positivos «en la eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad». De igual forma, reconocía que «no es fácil» culminar «un proceso largo» correspondiente a una obra de singular envergadura. Por último, significaba la recuperación de la unión con «la nueva reordenación del tráfico» hacia la ronda antigua.

El Ayuntamiento antepuso esta renovación global por la constante enumeración de averías en la red de saneamiento de agua. Un listado elaborado por Aguas de Lucena situaba esta calle en el primer lugar por número de incidencias en la canalización de abastecimiento. El concejal de Obras, Javier Pineda, aparte de reseñar «el cumplimiento» estricto del tiempo de ejecución, pese a las lluvias primaverales, confirmaba que «hemos resuelto todo el problema de saneamiento y abastecimiento».

Eliminación de aparcamientos

El plan técnico describía la colocación de jardineras, bancos, nuevo mobiliario y seis árboles que se plantan este miércoles, así como la dotación de nuevas infraestructuras de alcantarillado, alumbrado público o telecomunicaciones.

Esta renovación viaria ha supuesto la eliminación de una veintena de aparcamientos. Desde hace años, los vecinos de esta calle habían reclamado al Consistorio la reconfiguración de esta arteria por las incomodidades cotidianas y los riesgos para la seguridad vial.