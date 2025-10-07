El químico egabrense Miguel López León recibe el premio Futura, Investiga e Innova al mejor expediente académico 2024

El egabrense Miguel López León, graduado en Química por la Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido uno de los XVII Premios SusChem2025 , el Futura, Investiga e Innova al mejor expediente académico 2024 que concede la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible SusChem España. El premio tiene una dotación económica de 2.000 euros y un año de afiliación a SusChem-España y a la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE).

Estos premios son promovidos por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), ANQUE, la Conferencia Española de Decanos de Químicas (CEDQ), el Salón Internacional de la Química Expoquimia, el Foro Química y Sociedad y Tecnalia Ventures. Tienen como objetivo reconocer y fomentar la actividad científica y divulgativa de los investigadores e investigadoras menores de 40 años que desarrollan su labor en las áreas de la química y disciplinas afines y que contribuyen a la generación de soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para alcanzar los objetivos de circularidad y neutralidad climática.

El fallo del jurado, que se hizo público el pasado mes de julio, ha culminado con el acto de entrega de estos galardones en el marco de la Asamblea Anual de la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible SusChem España, gestionada por Feique.