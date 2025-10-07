El PSOE manifiesta su "tristeza y preocupación" por la pérdida de los fondos europeos para Palma del Río

El secretario general del PSOE en Palma del Río, Carlos Muñoz, ha manifestado su "profunda tristeza y preocupación" por la pérdida de más de 15 millones de euros para Palma del Río tras la última resolución de los fondos EDIL, es decir, los proyectos europeos de la ciudad. Ante ello, exige explicaciones y responsabilidades al gobierno municipal de lo que su grupo considera un fracaso que "hipoteca el futuro" de la ciudad.

Muñoz ha criticado la acción de Juan Trujillo, primer teniente de alcalde, quien comunicó este hecho. Para el socialista hubiera sido imprescindible que la alcaldesa estuviera al frente de ese comunicado. "Exigimos que asuma su responsabilidad y no se esconda", dijo Muñoz en referencia a Matilde Esteo.

El secretario general de los socialistas palmeños ha recordado que desde 2007 Palma del Río venía obteniendo fondos de Europa y que era un referente para muchos municipios. Esta será "la primera vez que estemos fuera de estos fondos". "En solo dos años del gobierno del PP los dos grandes proyectos presentados a los fondos europeos se han perdido. 2,5 millones de euros perdidos para la renaturalización de la ribera del Genil y 15 millones de euros de los fondos EDIL".

Falta de un proyecto de ciudad

El dirigente socialista considera que el trabajo no solo consiste en "realizar las tareas", sino "de tener un proyecto de ciudad, que es lo que venimos reclamando desde el inicio del mandato y que brilla por su ausencia". Desde el PSOE señalan que los proyectos presentados a Europa deben ser "integrales, sostenibles y participativos" y entienden que "no se han expuesto suficientemente a la ciudadanía para su participación" porque en legislaturas anteriores se realizaban jornadas coloquios y encuentros con los diferentes sectores y "no presentarlo media hora antes".

Entiende Muñoz que se debe reforzar y apoyar en la Oficina de Fondos Europeos Municipal, aunque el equipo de gobierno "ha preferido desvincularse, teniendo de los mejores técnicos de España, y han apostado por una empresa privada pagando los costes pertinentes".

Muñoz resaltó que "ya había señales" de que los proyectos "no se estaban haciendo bien" porque recordó que hubo un pleno extraordinario donde se modificó parte del proyecto.