El PP de Carcabuey denuncia "graves irregularidades" del equipo de gobierno al pedir un préstamo de 1,9 millones de euros

El Partido Popular de Carcabuey ha denunciado públicamente la existencia de "irregularidades graves y falta de competencia" del equipo de gobierno sobre el informe del préstamo de 1,9 millones de euros solicitado para la construcción del futuro espacio escénico, exigiendo igualmente la dimisión del concejal de Hacienda.

En un comunicado, el PP señala que en pleno celebrado en julio "advertimos de las irregularidades en la documentación aportada, entregada además sin el tiempo suficiente para su revisión", indicando que, en lugar de atender las objeciones que presentaron, "el concejal de Hacienda optó por dar lecciones y descalificarnos, evidenciando una vez más su falta de competencia en la materia".

En este sentido, los populares afirman que el informe técnico para determinar la oferta más ventajosa en el préstamo del futuro teatro "no había sido elaborado, o al menos no de forma completa y fundamentada, por la secretaria-interventora accidental", y añade que el documento "carecía de la sustancia mínima necesaria para adoptar una decisión informada, además de contener errores de bulto".

Una situación que para el PP carcabulense "es gravísima", toda vez que los siete concejales del equipo de gobierno, de los que cuatro están liberados, "desconocían el tipo de interés de las ofertas presentadas. Para el PP también es muy grave que la secretaria-interventora "se haya visto obligada a firmar documentos que, estamos seguros, no ha podido contrastar adecuadamente", confiando en su profesionalidad y en la detección de errores "de haber podido revisarlos con rigor".

El último pleno

Pero lo que el PP resulta inadmisible y, como añaden, "raya lo delictivo", es que en la última sesión plenaria, celebrada el pasado viernes, “se haya intentado alterar un acuerdo de pleno mediante la simple aprobación del acta, algo que vulnera el principio de que un acuerdo adoptado y debatido en pleno no puede modificarse de esa forma”. Además, añaden, “se intentó colar esta modificación con nocturnidad y solo advirtiendo con un correo seis horas antes, lo que aumenta la gravedad del hecho”.

Ante tales argumentos, el PP de Carcabuey solicita la dimisión del concejal responsable, "porque en el propio pleno desconocía a qué tipo de interés se había aceptado la oferta; porque fuentes externas consultadas confirman que, con los nuevos índices, habría resultado más ventajoso un tipo variable; porque ahora anuncian un nuevo estudio a cargo de un economista, lo que evidencia que el informe previo era insuficiente; y porque en su intervención, el propio concejal admitió que ellos prepararon la documentación del informe, lo cual es irregular e incluso ilegal, ya que la elaboración de informes técnicos compete en exclusiva a la Secretaría-Intervención".