Los Obispos del Sur oran "por la paz en Oriernte Medio" y recuerdan que "ningún fin justifica medios inhumanos"

La Asamblea de los Obispos del Sur de España ha llevado a cabo en Córdoba su primera reunión del curso pastoral 2025/26, celebrada este lunes 6 de octubre y que terminó "con la celebración de la Eucaristía, que se ofreció por la paz en Oriente Medio, así como en otras zonas del mundo que están en guerra".

A este respecto y según ha informado la Ofinac de Información de los Obispos del Sur de España (Odisur) en su web, consultada por Europa Press, los obispos andaluces han hecho suya "la petición del Papa León XIV de rezar por la paz", recordando que "ningún fin justifica medios inhumanos", a la vez que han pedido "que se detengan las guerras y se alcance la paz".

Por otro lado, la Asamblea los Obispos del Sur, integrada por las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga, ha expresado su "esperanza de que se produzcan avances en la negociación del convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo".

El objetivo de las negociaciones, según han precisado, es "la renovación del acuerdo vigente desde 1993" y, junto a ello, los obispos andaluces han mostrado su "satisfacción por el mantenimiento de las cifras de matriculación en la asignatura de Religión Católica" en los centros educativos.

Junto a ello, los obispos también han sido informados sobre los convenios con la Junta de Andalucía que se encuentran en proceso de revisión. En este contexto, "ya se activó en 2024 la Comisión Mixta Junta-Iglesia para el Patrimonio Cultural y se han constituido este año las diez Ponencias Técnicas Diocesanas para la gestión y conservación del patrimonio eclesiástico andaluz".

Del mismo modo, "el convenio de 1986 sobre asistencia religiosa en hospitales cuenta ya con un borrador de nuevo acuerdo, actualmente en un estado muy avanzado de tramitación". Además, han dialogado sobre "la necesidad de desarrollar convenios en materia de turismo, donde la Iglesia y su patrimonio son fundamentales en Andalucía".

Labor de Cáritas

Por otra parte, Cáritas Regional de Andalucía ha presentado a la Asamblea de los Obispos del Sur su memoria anual de actividades correspondiente a 2024, un año en el que la organización caritativa de la Iglesia Católica "ha atendido a 97.555 personas en las 1.203 Cáritas Parroquiales y 71 centros especializados con los que cuenta".

Según esta memoria, "en 2024 se ha incrementado el número de personas que han acudido a Cáritas". De hecho, "el programa de Acogida y Asistencia atendió a un mayor número de personas, seguido por los programas destinados a personas sin hogar, economía solidaria, empleo y familia".

En Andalucía, "las prioridades de Cáritas han sido en vivienda, precariedad laboral, migrantes, tratamientos médicos y alimentación". Estos datos "reflejan el compromiso continuo de Cáritas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, adaptando sus recursos para dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población vulnerable".

Al margen de ello, la Asamblea ha expresado su "alegría" y ha felicitado al obispo y a la Diócesis de Jaén "por la aprobación de la beatificación de los 124 mártires del Siglo XX en esa diócesis, que será el 13 de diciembre".

También ha felicitado al obispo y a la Diócesis de Almería por la próxima beatificación del sacerdote Salvador Valera Parra, conocido como el 'Cura Valera', que será beatificado el 7 de febrero de 2026.

Nuevas incorporaciones

Se da la circunstancia de que a la Asamblea con la que ha comenzado el curso se han incorporado el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, y el obispo de Málaga, José Antonio Satué Huerto, quienes han tomado recientemente posesión de sus respectivas sedes. Los obispos restanters les han expresado su acogida y les han dado la bienvenida.

Además, han tenido palabras de agradecimiento, por sus trabajos en la Asamblea y la "entrega pastoral" a sus iglesias particulares, para los dos obispos que han pasado a la condición de eméritos: Demetrio Fernández González, en Córdoba, y Jesús Catalá Ibáñez, en Málaga, que ha asistido a la reunión.

Finalmente, la Asamblea de los Obispos del Sur de España ha nombrado obispo delegado para el Clero al obispo de Málaga, José Antonio Satué, y obispo delegado para la Pastoral Social al obispo de Córdoba, Jesús Fernández.