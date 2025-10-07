María Dolores Amo: «Hemos abordado proyectos que están transformando Montoro»

- Llega un momento clave para hacer balance de este mandato. ¿Qué análisis hace de estos 27 meses de gestión municipal?

Han sido 27 meses intensos en los que la única prioridad ha sido poner en valor nuestro municipio y sus recursos, y atender siempre a las necesidades de nuestra gente. Hemos trabajado con ilusión para transmitir un mensaje claro: construir proyectos conjuntos en los que la unidad de Montoro esté siempre presente y en los que cada vecino sienta como suyo todo lo que se realiza.

En este tiempo hemos abordado proyectos importantes que han empezado a transformar nuestro municipio. Destacan la mejora de la accesibilidad en calles de gran tránsito, auténticas arterias principales como la Calle Herrerías, la puesta en marcha del nuevo Centro de Salud, y los planes de asfaltado ya ejecutados, que han mejorado la circulación y la habitabilidad de nuestros barrios.

Además, hemos mejorado caminos rurales, junto con la puesta en marcha de la báscula municipal que refuerza nuestro apoyo a los agricultores; hemos apostado por la formación con la llegada de nuevos ciclos formativos para nuestros jóvenes, reforzado la cultura y promovido eventos deportivos de gran calado que también ayudan a promocionar Montoro.

Asimismo, hemos puesto en marcha convocatorias pioneras de ayuda dirigidas a los jóvenes para el alquiler, programas de rehabilitación de edificios en el casco antiguo, acciones por la igualdad, iniciativas para un envejecimiento activo de nuestros mayores y propuestas de ocio y oportunidades para los jóvenes. Todo ello se completa con proyectos de gran calado, como la próxima construcción de seis viviendas de protección y la mejora de la urbanización del PPR2, que viene a saldar una deuda histórica con este barrio.

Además, recientemente hemos recibido la resolución provisional de la concesión de fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del marco de los nuevos planes EDIL —que sustituyen a los anteriores EDUSI y Urban—, convocados por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. En el caso de nuestra Mancomunidad de Sierra Morena, nuestro municipio ha sido cabecera. Estos fondos suponen una ayuda del 85% de la inversión total y, en el caso de nuestra Mancomunidad, alcanzan los 5,9 millones de euros para una inversión global de 7 millones.

Que municipios pequeños como el nuestro puedan acceder a esta financiación es un gran logro, ya que supone un esfuerzo añadido: carecemos de los medios técnicos de grandes ciudades, pero desde el Ayuntamiento hemos trabajado intensamente para superar esas dificultades y conseguir que Montoro no quede atrás.

En este marco, Montoro ha presentado el proyecto de la Casa de la Ciudadanía, que se ubicará en el antiguo edificio del Colegio del Rosario. Con ello se cumplen dos grandes objetivos: ofrecer un espacio digno a los colectivos montoreños y, al mismo tiempo, rehabilitar un edificio histórico dentro de nuestro casco urbano. Se trata de una oportunidad única para seguir modernizando Montoro, reforzando nuestra identidad y aprovechando al máximo los recursos europeos.

El día a día el desarrollo de estos proyectos no ha sido sencillo, pero lo hemos afrontado con esfuerzo y con la ilusión de no tener descanso, porque Montoro siempre está presente en la hoja de ruta del día a día. Si algo resume estos 27 meses es precisamente eso: la ilusión y la unidad como motores de todo lo que se ha desarrollado.

- ¿En qué tanto por ciento puede asegurar que se ha cumplido su programa electoral al día de la fecha?

Nuestro programa electoral está en marcha en su totalidad. Una parte importante de las propuestas ya se ha materializado, otras se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y algunas requieren de un plazo más largo para culminar. Es lógico que proyectos de gran envergadura no puedan completarse en un solo mandato, pero lo importante es que todos ellos están encaminados y forman parte activa de nuestra hoja de ruta.

Cada una de estas acciones responde a necesidades reales de Montoro, recogidas a través del contacto directo con los colectivos del municipio. No se trata solo de cumplir promesas, sino de trabajar con constancia y responsabilidad para construir un futuro mejor para todos.

«La unidad de Montoro está presente en cada uno de los retos que logramos»

- ¿Cuáles han sido los proyectos más destacables a lo largo de este tiempo?

Cualquier proyecto que se ha desarrollado, por pequeño que pueda parecer, ha tenido su importancia, porque todos contribuyen al bienestar de nuestra gente y al progreso de nuestro municipio. Entre los más destacables se encuentra la apertura del nuevo Centro de Salud, un proyecto significativo que mejora la atención sanitaria para todos los vecinos, aunque somos conscientes de la preocupación sobre la atención primaria por la falta de profesionales, algo que debe ser una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía.

También merece mención la implantación de nuevos ciclos formativos, que refuerzan la educación y la formación de nuestros jóvenes, abriendo oportunidades para su futuro. La coordinación y colaboración entre todas las áreas del Ayuntamiento y con los distintos colectivos ha sido clave para que los proyectos avanzaran con eficiencia, además de trabajar desde la lealtad institucional para que otras administraciones comprendan la importancia de municipios rurales como el nuestro y que entiendan que es necesaria su aportación y colaboración en el desarrollo de nuestras actuaciones.

En el ámbito económico, es importante destacar que los datos de desempleo en Montoro son positivos, además, contamos con la presencia de empresas punteras en distintos sectores, principalmente vinculadas a la agricultura, pero también en otros ámbitos económicos que contribuyen a la generación de empleo y al fortalecimiento de nuestra economía local.

- Hace varios días se celebró la primera coronación de la historia de una imagen mariana en Montoro. ¿Qué ha supuesto este hito histórico?

Ha sido un momento histórico y muy emocionante para Montoro. La coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen ha unido al pueblo en la fe, la tradición y la cultura, generando un sentimiento de orgullo compartido que quedará en la memoria de todos los vecinos.

Este acontecimiento refleja la fuerza de nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo. Además, este año, la Hermandad Nuestra Señora del Carmen ha sido la encargada de encender el alumbrado, sumando tradición y participación vecinal a la celebración. Sin duda, es un hito que marca un antes y un después en nuestra historia.

- ¿Qué nuevos retos tiene por delante para este mandato?

El principal reto que tenemos por delante es la mejora del aparcamiento en Montoro, un problema complejo debido a la fisonomía de nuestro municipio y a que su conjunto histórico, que debemos cuidar y preservar, genera limitaciones adicionales. Con casi 8.500 vehículos y una población que ronda los 9.100 habitantes, la disponibilidad de plazas es limitada y ha requerido trabajar durante años en modificar las ordenanzas para permitir que viviendas unifamiliares y plurifamiliares puedan disponer de más de una cochera, así como identificar zonas donde crear nuevas bolsas de aparcamiento.

Actualmente, estamos trabajando en el proyecto de conexión de los aparcamientos del Camino Nuevo con la calle Santiago a través de la calle Agua, y no hemos dejado de explorar la posibilidad de conectarlo directamente con los aparcamientos de la Plaza de España. En este sentido, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación está elaborando una solución que permita llevarlo a cabo.

En los próximos meses, se iniciarán obras en los antiguos patios del Colegio Rosario, con salida a la calle Salazar. Asimismo, se ha dotado de fondos para construir un nuevo aparcamiento junto al Centro de Salud, con 114 plazas y una zona para autocaravanas, favoreciendo también el turismo.

Paralelamente, estamos trabajando en el diseño de una nueva bolsa de aparcamiento en el barrio del PPR2. Además, estamos estudiando si existe la posibilidad de realizar un parking subterráneo en la Plaza del Mercado de Abastos.

Otro reto importante es la redacción del proyecto de una nave que albergue los pasos de Semana Santa, reforzando nuestra apuesta por esta tradición tan arraigada en Montoro, además de avanzar en la declaración de la Semana Santa de Montoro como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La prioridad absoluta es seguir trabajando en esta línea para ofrecer soluciones eficaces a la ciudadanía, equilibrando la preservación del patrimonio con las necesidades actuales de los vecinos.

«El principal reto que tenemos por delante es la mejora del aparcamiento»

- ¿Qué valoración hace del trabajo que viene desempeñando su equipo de gobierno?

La valoración es muy positiva. Somos conscientes de que la exposición pública en la que vivimos no es fácil y que existe una gran polarización en la sociedad, lo que hace que la labor política y el servicio público requieran de mucha valentía.

Mi equipo está formado por personas valientes que han dado un paso adelante, a pesar de las dificultades de estar en la primera línea del servicio público. Valoro muchísimo no solo a mi equipo de gobierno, sino a todos los compañeros y compañeras que dan ese paso, independientemente del grupo político al que pertenezcan, porque al final nos unimos por Montoro y por el bienestar de nuestros vecinos.

Mi equipo de gobierno tiene muy presente que necesitamos trabajar con muchísima ilusión para que Montoro prospere en todos los ámbitos. Cada proyecto, cada decisión y cada esfuerzo que se realiza tiene como objetivo trabajar por el bienestar de todos los vecinos, enfrentando retos y superando obstáculos con responsabilidad, cercanía y compromiso.

- Llega la feria de Montoro. ¿Cómo la vive usted particularmente y qué mensaje envía a sus vecinos y visitantes?

La vivo como la viven todos los montoreños: con ilusión, alegría y orgullo por nuestra tradición. Son días en los que les pido a todos que disfruten, y yo intento hacerlo también, porque nuestra feria es un momento de celebración que tiene cabida para todo el mundo.

Es una ocasión para homenajear a todos nuestros colectivos: a los mayores, a las mujeres, a los amantes del caballo, y a todos aquellos que hacen de Montoro un lugar lleno de cultura. Siempre buscamos que la feria refleje la esencia de nuestro municipio, con sus tradiciones, su historia y su vitalidad.

Para quienes nos visitan, la feria de Montoro ofrece unos días entrañables, llenos de hospitalidad, en los que se puede disfrutar de nuestra rica gastronomía, de nuestras costumbres y del ambiente festivo que caracteriza a nuestra ciudad.