El IES Álvarez Cubero de Priego opta a uno de los Premios Pioneros en los ODS de Nueva York

El proyecto Sin Barreras, All-in, presentado por un equipo de alumnos del IES Álvarez Cubero de Priego, ha sido seleccionado entre los finalistas de los Premios Pioneros en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas), cuya entrega de galardones tendrá lugar este miércoles en New York.

La convocatoria, organizada por la Fundación Periodistas y Escritores, reconoce a organizaciones e individuos destacados que promueven con firmeza la sostenibilidad, el desarrollo y la preservación de una cultura basada en la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible y a la que este año han accedido a su fase final un total de 77 proyectos de 43 países, siendo el de Priego el único de nuestro país.

Como ha indicado a Diario CÓRDOBA la profesora del IES Álvarez Cubero que coordinada el proyecto, Pilar González, “a última hora del lunes recibimos la notificación de que optamos a uno de los premios finales”, recordando que, en su caso, “nuestro proyecto está centrado en el décimo ODS de la ONU, relacionada con la disminución de las desigualdades”.

Características del proyecto

En concreto, el proyecto social del centro educativo prieguense, que desde su puesta en marcha hace tres años ya ha recibido distintos reconocimientos en el ámbito provincial y autonómico, habiendo participando incluso los integrantes del equipo en un encuentro en el que tomaron parte países de África y Europa, plantea mediante la visibilización de la existencia de barreras arquitectónicas y de comunicación generar una serie de cambios para, entre todos, construir una sociedad inclusiva.

Una experiencia inmersiva, “que se va ampliando con todo lo que hemos recabado durante estos tres años que el proyecto lleva en marcha”, como así añadió González, que reconoció la satisfacción de poder optar a los tres premios en metálico de 2000, 1000 y 500 dólares, así como a los siete premios adicionales que se darán a conocer en el transcurso de la ceremonia virtual prevista para este miércoles.