El gimnasio municipal de Lucena estrena maquinaria y amplía las plazas

El Servicio Deportivo Municipal de Lucena ha terminado la sustitución completa de la maquinaria del gimnasio y de la sala de ciclo indoor del pabellón Antonio Ruiz Canela. El Ayuntamiento ha movilizado una inversión de 162.000 euros, adjudicándose el contrato a la empresa Exercycle.

El pliego, otorgado mediante la modalidad de leasing, comprendiéndose el mantenimiento y una opción de compra al término de los 47 meses de vigencia, enumera ente el material 59 nuevas unidades para las dependencias fitness, junto a 52 mancuernas, 110 discos olímpicos y nueve barras. El Consistorio, asimismo, suministra 33 bicicletas.

Junto al alcalde, Aurelio Fernández, el edil de Deportes, Ángel Novillo, indicó que "cada día usan estas salas más de 500 personas" y el anterior mobiliario "tenía más de 14 años".

Acerca de la opción de habilitar un tercer gimnasio municipal ante la alta demanda de las estancias de este pabellón y la piscina cubierta, Novillo reveló que "tenemos previsto construir dos salas anexas" en el pabellón Ernestina Maenza, ubicadas en los laterales, "para diferentes actividades". La ejecución de este proyecto dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Actualmente, el SDM registra más de 3.000 inscritos en la modalidad de tarifa plana, después de un incremento de 300 plazas. Paralelamente, la extensión de este programa abarca 20 horas nuevas de actividades, entre clases colectivas, uso del gimnasio y nado libre.