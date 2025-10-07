Fomento entrega a Aguilar de la Frontera el proyecto para la mejora de acceso a la vereda de Metedores

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, ha entregado este martes al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera el proyecto de actuaciones previas para la mejora de acceso a la vereda de Metedores, que solucionará "este peligro que tenemos en la carretera de Puente Genil cuando los agricultores deben desviarse hasta Metedores".

En su intervención, Carmen Flores afirmaba que "ha sido complicado y largo llegar hasta aquí", pero también es una muestra de que, “con buena disposición” se consigue. La alcaldesa comentaba que "ha sido un camino de cooperación y colaboración entre la Junta de Andalucía, en este caso Fomento, y el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera tanto a nivel económico como a nivel técnico".

La obra de este proyecto entregado hoy tiene un presupuesto de 140.000 euros aproximadamente y en él el Ayuntamiento aporta 80.000 euros -el resto será aportado por la Junta de Andalucía-. "Y ahora nos queda un camino, tras aprobar el proyecto y licitar la obra, adjudicarla y dará comienzo".

Una década de reivindicación

La alcaldesa no ha podido adelantar cuándo comenzarían las obras, ya que depende de los procesos administrativos, pero desea que "ojalá sea antes de fin de año". De todas maneras, considera un logro el dar respuesta a esa demanda histórica de los agricultores de la zona y que pronto será realidad.

Por su parte, Carmen Granados manifestaba que es "un día histórico", en el que se da solución a un problema que viene planteado desde hace más de diez años. Se trata de un acceso muy transitado por agricultores y aguilarenses y "había que solucionar esa inviabilidad de hacer un giro de acceso directo a la vereda". Y admitía que "le hemos dado forma a esta solución redactando desde la Delegación ese proyecto que plantea la solución para estos giros, que será aprobado y licitado por el Ayuntamiento".

Con esta actuación garantizamos la seguridad, mejoramos el tránsito de los vehículos agrícolas, principalmente, evitándole que tener que realizar un recorrido largo y tedioso para realizar de manera correcta el acceso a esta vereda. La delegada animaba a continuar con esa línea de colaboración, "buscando el bien común", y dar soluciones a los vecinos. El plazo de ejecución ronda los dos meses.