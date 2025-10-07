Emproacsa mejora la presión del agua de la red en tres núcleos de población de Puente Genil

La empresa provincial Aguas de Córdoba, adjudicataria del servicio de aguas de Puente Genil, ha resuelto un problema histórico de falta de presión en el suministro de agua en la urbanización Ribera de San Luis, Ribera Alta y la aldea de El Palomar, según ha dado a conocer este martes el concejal de Obras y Urbanismo, Rafael Morales. Según ha informado, han detectado las causas del problema en la calle Estepa, en la zona baja de la Cuesta Málaga, debido al estrechamiento de la tubería al final de esta vía.

En este punto, ha explicado, se producía una importante reducción de la sección de la conducción general que discurre por la calle Estepa y que suministra agua a dichas zonas y al bombeo que eleva el agua hasta el depósito de Cerro Gorita.

"Un estrechamiento que hacía que la conducción general de esta calle con 250 milímetros tuviese un tramo de cinco metros reducido a 90 milímetros como consecuencia de una defectuosa reparación efectuada hace más de una década que provocaba una bajada radical de la presión en las citadas urbanizaciones, por lo que, de forma injustificada, se realizó esta reducción para salvar elementos obsoletos", dijo el edil.

Con la actuación que ahora ha llevado a cabo Emproacsa se ha conseguido eliminar la reducción manteniendo el tramo en la sección original y manteniendo los 250 milímetros de diámetro. Una solución que beneficiará a unos 1.700 vecinos. En este sentido, Morales ha destacado la profesionalidad y solvencia técnica de Emproacsa para seguir resolviendo problemas históricos en el abastecimiento de agua de Puente Genil.